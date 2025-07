‘Santos protege Robinho Jr’, diz jornal espanhol sobre renovação

O Santos oficializou na segunda-feira (28) um aditivo contratual com o atacante Robinho Jr, recém-promovido ao elenco profissional. O novo vínculo vai até 30 de abril de 2027, com majoração das multas rescisórias. A renovação da promessa ganhou mais um espaço na mídia internacional especializada nesta terça (29).

O jornal espanhol "As", por sua vez, repercutiu o acordo entre Robinho Jr e Santos, com ênfase na histórica vocação do Peixe em revelar grandes talentos do Jogo Bonito. Robinho, pai do jovem, é citado na nota, visto que deixou a Vila Belmiro rumo ao Real Madrid, onde iniciou sua trajetória no futebol europeu.

Jornal "As" sobre a renovação de Robinho Jr com o Santos (Foto: Reprodução/As)

Em tradução livre: Santos protege Robinho Jr (título); o jovem futebolista renova contrato com o clube e assina seu primeiro contrato como jogador profissional, com acordo até 2027 (subtítulo).

Atleta da base santista desde 2022, Robinho Jr estreou pelo time profissional do Santos em um amistoso contra a Desportiva Ferroviária, realizado em 10 de julho, no Espírito Santo. Na ocasião, o meia-atacante participou diretamente do terceiro gol da equipe, ao conceder a assistência que consolidou a vitória santista.

A estreia em partidas oficiais ocorreu dias depois, no Brasileirão, durante a vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, na Vila Belmiro. Desde então, ele acumula quatro jogos pelo elenco principal.

Robinho Jr após a partida entre Santos e Flamengo (Foto: Jota Erre/AGIF)

Com a simbólica camisa 7 — a mesma utilizada por seu pai durante os anos de glória no clube —, o jogador tem despertado atenção, embora o Santos adote uma postura cautelosa quanto à exposição do jovem. A diretoria alvinegra evita que o jovem conceda entrevistas e busca resguardá-lo de comparações com Robinho, atualmente preso por condenação por estupro, crime cometido em 2013. A sentença foi ratificada pela Justiça italiana em 2024.

Internamente, Robinho Jr tem recebido apoio de jogadores experientes, como Neymar, principal referência da equipe. Em publicação nas redes sociais, o camisa 10 afirmou que cuidará da promessa da mesma forma que o pai do jogador o acolheu nos seus primeiros passos no Santos.

