Em pré-temporada pelo Manchester City, Pep Guardiola aproveitou o calendário sem tantos compromissos para abordar temas relevantes de sua trajetória como técnico de futebol — como a possibilidade de um eventual retorno ao Barcelona e os próximos passos de sua carreira. Além disso, o catalão analisou desempenho do Manchester City na última temporada, considerada aquém das expectativas em comparação aos anos anteriores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Foi tão ruim assim? 🤔

Inicialmente, Guardiola minimizou as críticas em relação ao desempenho do City em 2024/25. Para o treinador, o ano não pode ser considerado ruim, embora reconheça que os resultados ficaram abaixo do que se esperava. Ele acredita, inclusive, que a percepção negativa se deve, em grande parte, à alta expectativa criada pelo próprio sucesso do clube desde sua chegada ao comando técnico, em 2016.

continua após a publicidade

— Quando você ganha seis Premier Leagues, chega um momento em que você cai. É do ser humano. Então, provavelmente deveríamos ter mudado mais jogadores, mas é muito fácil dizer isso depois. É um processo pelo qual era necessário passar, que demorou mais do que esperávamos para acontecer, e quando aconteceu, foi mais profundo do que pensávamos. Não profundo no sentido de terminar mal, porque no fim chegamos à final da Copa e ficamos em terceiro, não em 12º. Não foi tão ruim assim. Com perspectiva, veremos que não foi uma temporada tão ruim. Mas é verdade que passamos muitos meses sem vencer jogos. Ficamos 13 ou 14 jogos sem ganhar, e isso nunca tinha acontecido. Mas te coloca no seu lugar — começou o técnico, em entrevista ao "GQ Hype", da Espanha.

Razão dos problemas? 🚑

Além do desempenho esportivo suscetível a críticas, Guardiola destacou um fator que foi determinante para os resultados da última temporada: as lesões. O técnico enfatizou que o alto número de jogadores no departamento médico, principalmente na reta final de 2024 comprometeu o rendimento coletivo da equipe em momentos decisivos do calendário.

continua após a publicidade

— Falando em nome do Manchester City, foi muito saudável que isso tenha acontecido. Porque o sucesso te confunde. Não nos confundiu durante muitos anos, mas neste ano os jogadores se lesionaram muito. E você se pergunta: por que se lesionaram tanto, se antes não se lesionavam? Porque o foco já não está no que você tem que fazer. Quando o foco deixa de estar no que você tem que fazer, você se lesiona mais. E você pensa: "A gente se recupera depois, vamos virar depois". Mas o adversário está te esperando. Por quê? Porque você ganhou muito. E ganhar incomoda quem não ganha, e eles te esperam. E foi isso o que aconteceu. Mas acredito que será muito bom para os próximos cinco ou dez anos — finalizou.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.