Nesta terça-feira (29), o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, anunciou oficialmente a contratação de João Félix, vindo do Chelsea. O atacante português de 25 anos assinou um contrato de duas temporadas, válido até 2027.

O jogador teve seu nome ligado ao Benfica nesta janela de transferências, mas optou por se juntar ao time saudita. Carlos Siqueira, pai de João Félix, explicou o motivo pelo qual o atacante escolheu o time comandado por Jorge Jesus.

— A família está muito feliz por ver o João se juntar ao Al-Nassr e se mudar para a Arábia Saudita […] Achamos que este passo vai ser muito bom para a vida dele, pois temos uma excelente impressão do clube, das pessoas e do país - revelou Carlos Sequeira ao site Winwin.

Segundo Fabrizio Romano, o negócio foi fechado por 30 milhões de euros fixos (193,5 milhões de reais, na cotação atual), podendo chegar a 50 milhões de euros (322,5 milhões de reais) com metas a serem batidas.

Carreira de João Félix, novo reforço do Al-Nassr ⚽

João Félix iniciou sua carreira profissional no Benfica, de Portugal, onde rapidamente se destacou pela habilidade técnica, visão de jogo e capacidade de finalização, o que lhe rendeu projeção internacional. Em 2019, foi contratado pelo Atlético de Madrid por uma das maiores cifras da história do futebol mundial: 126 milhões de euros (R$ 543 milhões).

Desde então, teve momentos de destaque, mas também enfrentou oscilações de desempenho e dificuldades para se firmar plenamente sob o comando de Diego Simeone. No período vinculado ao Atleti, passou por empréstimos, incluindo passagens pelo Chelsea e Barcelona. A última camisa vestida pelo atacante foi a do Milan, da Itália.

Em maio de 2025, o Flamengo demonstrou interesse na contratação de João Félix. No entanto, as negociações não avançaram, e o acordo acabou não se concretizando. O português era considerado um "sonho" para o diretor esportivo José Boto.

João Félix, novo reforço do Al-Nassr (Foto: Divulgação)

A nova hierarquia do Al-Nassr reforça a influência de CR7 nos bastidores

Cristiano Ronaldo é a maior referência do Al-Nassr. Contratado pelo clube árabe em 2023, o atacante elevou o patamar não só do time, mas também da liga – passando a ser um "garoto propaganda" do futebol do país. Após anunciar a renovação do contrato de Cristiano Ronaldo até 2027, o Al‑Nassr deu mais um passo visando uma reestruturação interna que evidencia o peso do craque dentro do clube – agora também com grande peso nas decisões executivas.

Nas últimas semanas, o clube saudita passou por reformulações, incluindo a saída de Majed Al-Sorour, antigo CEO. Em 18 de julho, o clube saudita oficializou José Semedo como CEO interino em seu lugar, mais um português. Semedo é amigo de longa data de Cristiano Ronaldo, tendo jogado ao lado do atacante também nas categorias de base do Sporting. No cargo, o ex-jogador assume uma posição importante na estrutura do time, principalmente no setor do mercado de transferências.

Agora com João Félix, as recentes mudanças deixam claro que o Al-Nassr não pensa apenas em manter Cristiano Ronaldo como peça-chave dentro de campo, mas também como protagonista nos bastidores. O clube, agora mais português do que nunca, aposta na influência do craque para ampliar o seu domínio e uma nova era no futebol saudita.

