Wesley França, de 21 anos, é o novo jogador da Roma. O atleta, que desembarcou na capital italiana na noite do último sábado (26), vestirá a camisa de número 43, mesma numeração utilizada durante sua passagem pelo Flamengo. Na chegada à Itália, ele revelou um dos bastidores das negociações entre as partes.

Wesley foi negociado por 25 milhões de euros (cerca de R$ 163 milhões), tornando-se a quarta maior venda da história do Rubro-Negro. O contrato firmado com a equipe italiana tem validade de cinco temporadas, até junho de 2030.

Festa romana 🎉

A chegada do jogador ao Aeroporto de Fiumicino foi marcada por uma recepção calorosa por parte de torcedores e membros da imprensa. Wesley foi saudado com entusiasmo, recebeu um cachecol com as cores da Roma, posou para fotografias e acenou para os fãs presentes no local. O atleta ainda passará por exames médicos de praxe antes da assinatura definitiva do vínculo com o clube giallorosso. Esta é a terceira contratação confirmada pela Roma para a temporada 2025/26.

Na apresentação oficial, Wesley citou detalhes dos bastidores das conversas que culminaram em sua transferência do Flamengo para o clube italiano. Um dos protagonistas nesse processo foi Paulo Dybala, meia-atacante romanista, que entrou em contato diretamente com o jovem brasileiro para incentivá-lo a aceitar a proposta. O jovem brasileiro não escondeu a felicidade ao receber a mensagem do argentino:

— Dybala me mandou uma mensagem perguntando como eu estava e dizendo estar me esperando. Quando li, comecei a gritar pela casa, dizendo à minha esposa: "Dybala me mandou mensagem!" Ele me disse para avisá-lo se precisasse de alguma coisa.

