O futuro de Kevin de Bruyne, um dos maiores ídolos recentes da história do Manchester City, está mais perto do Napoli. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o meio-campista fechou com o clube por dois anos de contrato e deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias.

Esperava-se que Kevin concluísse sua transferência na primeira semana de junho, mas o belga optou por esperar a disputa dos jogos das Eliminatórias para acertar os últimos detalhes formais. Aos 34 anos, De Bruyne chega ao campeão italiano após deixar os Cityzens sem custos ao final da última temporada. O jogador, portanto, não deve jogar o Mundial de Clubes, uma vez que os Azzurri não estão na competição.

Nesta Data Fifa, ele foi titular no empate contra a Macedônia do Norte e na vitória emocionante por 4 a 3 contra o País de Gales. Contra a seleção britânica, marcou o gol decisivo aos 43 minutos do segundo tempo.

Kevin de Bruyne, novo jogador do Napoli, em ação na partida entre Bélgica e País de Gales (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

Kevin chegou ao City um ano antes de Pep Guardiola, em agosto de 2015, por um valor estimado em 76 milhões de euros (R$ 303,7 milhões na cotação da época), pagos junto ao Wolfsburg. Logo em sua primeira temporada, o então jovem, que não foi aproveitado pelo rival Chelsea nos anos anteriores à passagem pela Alemanha, foi eleito o melhor atleta do elenco pelos torcedores, com 17 gols e 15 assistências, contribuindo para o título da Copa da Liga Inglesa, seu primeiro pelo clube.

Em 2016/17, com a chegada do treinador espanhol, o desempenho melhorou ainda mais, e De Bruyne foi o líder de passes para gol na Premier League, com 18, mas viu justamente o rival e ex-clube londrino erguer o troféu. Da temporada seguinte para a frente, porém, a história mudou: dono do setor central do campo, o meia se eternizou como um dos grandes ídolos da história do clube.

🔢 Números de Kevin de Bruyne nos Cityzens

⚽ 422 jogos

🥅 108 gols

📤 177 assistências

🏆 Títulos: 5 Copas da Liga Inglesa (2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21), 6 Premier Leagues (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24), 2 Copas da Inglaterra (2018/19 e 2022/23), 2 Supercopas da Inglaterra (2019 e 2024), 1 Supercopa da Uefa (2023), 1 Champions League (2022/23) e 1 Mundial de Clubes (2023).

