Cobiçado pelo Real Madrid, astro dá pista sobre futuro: ‘Espero que em breve’

William Saliba, de 24 anos, é um dos principais nomes do Arsenal desde 2022. Nesse sentido, a renovação de contrato do zagueiro é tratada como uma das principais prioridades da equipe para o início da temporada 2025/26. Em meio às especulações sobre uma possível transferência, ele esclareceu seu futuro aos torcedores dos Gunners.

Questionado sobre seu futuro em entrevista no último domingo (27), Saliba afirmou esperar a extensão do vínculo com o clube inglês. A fala aconteceu após a vitória do Arsenal contra o Newcastle por 3 a 2, em amistoso de pré-temporada, realizado no Estádio Nacional de Singapura, em Kallang.

— Quando vou assinar meu novo contrato? Espero que em breve. Deus é ótimo. Esse ano vamos tentar ganhar tudo — disse o francês em entrevista ao portal "AFTV Media".

Saliba, titular absoluto e peça-chave do sistema defensivo comandado por Mikel Arteta, chegou à Inglaterra em julho de 2019. Após empréstimos no futebol francês, consolidou-se na equipe principal em 2022/23. Na temporada passada, participou de 51 dos 58 jogos disputados pelo clube, sendo titular em 50 deles.

A expectativa de renovação contratual de Saliba pelo Arsenal tem contribuído para a redução do interesse do Real Madrid na contratação do jogador. O clube espanhol acompanha a situação do defensor desde a eliminação para os Gunners na Champions League da última temporada.

O interesse merengue se insere dentro de sua estratégia de monitoramento de jogadores em vias de encerrar contrato ou suscetíveis à transferência. O zagueiro é considerado um potencial substituto de longo prazo para nomes como Antonio Rüdiger e David Alaba. Em 2024/25, o setor defensivo foi o mais afetado por lesões no elenco, com baixas de jogadores importantes e processos de recuperação mais longos e complexos do que o previsto.

