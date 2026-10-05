Nesta segunda-feira (5), a Itália bateu a Turquia por 3 a 1 no Estádio Renato Dall'Ara, casa do Bologna, e chegou aos sete pontos no Grupo A1 da Nations League. Com o resultado, os italianos estão na segunda colocação, atrás da França, que possui 10 pontos, todos conquistados nesta Data Fifa.

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Os visitantes iniciaram a partida com mais volume e, aos 15 minutos, já haviam chegado duas vezes com perigo e tiveram seus gols evitados por intervenções de Gianluigi Donnarumma, goleiro do Manchester City. Aos 23, Gianluca Scamacca marcou, porém o feito foi anulado por impedimento.

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Instantes depois, o camisa 11 conseguiu abrir o placar. Após levantamento de Di Lorenzo e dividida na área, o atacante finalizou no alto e fez o primeiro da partida. Aos 16 minutos da segunda etapa, após mais algumas tentativas, Aral Şimşir empatou para os turcos.

O atacante do Trabzonspor aproveitou falha da zaga italiana e, sozinho na segunda trave, empurrou para o fundo das redes. A reação, no entanto, durou pouco tempo, pois três minutos mais tarde, Riccardo Calafiori marcou. De cabeça, o defensor superou a defesa turca e encobriu o arqueiro Uğurcan Çakır.

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Apesar de mais algumas tentativas dos comandados de Vincenzo Montella, o camisa 1 de Roberto Mancini estava inspirado e não permitiu que a bola entrasse novamente. A diferença de um gol terminou aos 42 minutos da segunda etapa, nos pés de Pio Esposito, que confirmou os três pontos para a atual segunda colocada do Grupo A1 da Nations, atrás da França de Zinedine Zidane.

Calafiori marcou contra a Turquia na Nations League (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)

FRANÇA x BÉLGICA

Após um primeiro tempo abaixo do esperado, as substituições efetuadas na etapa complementar foram determinantes para mudar a dinâmica do confronto e construir a vitória, embora a vaga para as quartas de final ainda não esteja matematicamente confirmada a duas rodadas do encerramento da fase de grupos.

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A reação francesa começou a ser desenhada aos 15 minutos do segundo tempo, com as entradas de Olise e Cherki, seguidas pela entrada de Doué aos 27 minutos. A partir dessas alterações, o trio assumiu o protagonismo das ações ofensivas e participou diretamente de todos os gols da virada.

O gol de empate surgiu aos 31 minutos, quando Olise serviu Doué, que rodou sobre a meia-lua antes de arrematar para as redes. Quatro minutos mais tarde, Olise voltou a cruzar da direita para Cherki finalizar de primeira no centro da área. Aos 41 minutos, numa jogada construída pelos três suplentes, Cherki serviu Doué, que assistiu para a finalização de Olise. O marcador foi fechado aos 45 minutos, com Olise a receber passe em profundidade de Doué para superar o guarda-redes adversário.

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A movimentação no grupo também alterou a vice-liderança. Com a derrota sofrida pela Bélgica, a Itália assumiu a segunda posição da chave ao vencer a Turquia por 3 a 1, atingindo os sete pontos — um a mais do que a seleção belga, que caiu para o terceiro lugar.

Doue marcou em França x Bélgica (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

CHIPRE x LETÔNIA

O Chipre precisou buscar a reação no segundo tempo para vencer a Letônia por 2 a 1, nesta segunda-feira (5), pela quarta rodada da League C da Nations League. Depois de um primeiro tempo sem gols, os visitantes saíram na frente, mas os donos da casa conseguiram mudar o rumo da partida na reta final. Ioannis Kosti empatou aos 69 minutos, e Marcus Edwards marcou nos acréscimos para garantir a virada.

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ROMÊNIA x SUÉCIA

Com gol de Viktor Gyökeres aos 13 minutos do primeiro tempo, a Suécia venceu a Romênia na National Arena por 1 a 0, chegou aos dez pontos no grupo B4 e afundou os adversários na última colocação. O gol do atacante do Arsenal garantiu a distância de dois pontos para a Bósnia e Herzegovina, que somou os mesmos três pontos e venceu pelo mesmo placar na rodada.

BÓSNIA E HERZEGOVINA x POLÔNIA

Na vice-liderança do grupo B4, a Bósnia venceu a Polônia em casa na reta final da partida com gol de pênalti marcado por Ivan Basic. Com o resultado, a equipe de Sergej Barbarez chegou aos oito pontos e segue atrás da Suécia na disputa.

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MONTENEGRO x ARMÊNIA

Pelo Grupo C2, Montenegro e Armênia empataram sem gols, e o resultado manteve a equipe visitante na liderança. Com dez pontos somados, os donos da casa estão três à frente do Chipre e seguem invictos no torneio.

UCRÂNIA x HUNGRIA

Sem o mando de campo em seu país, a Ucrânia recebeu a Hungria no Štadión Antona Malatinského, na Eslováquia, e foi derrotada por 2 a 1. Com gols de Márk Csinger e Milán Tóth, os húngaros venceram com certa dificuldade, pois Roman Yaremchuk balançou as redes na reta final para a equipe treinada por Andrea Maldera. O resultado mantém o Grupo B2 em aberto, com a Hungria em segundo com sete pontos e a Ucrãnia em terceiro com quatro. A Irlanda do Norte lidera com oito.

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IRLANDA DO NORTE x GEÓRGIA

Por fim, Irlanda do Norte e Geórgia empataram sem balançar as redes. O duelo realizado no Windson park terminou 22 finalizações totais, sete defesas dos goleiros, porém sem gols. A Irlanda do Norte lidera o grupo e a Geórgia segue na lanterna com apenas dois empates e duas derrotas em quatro jogos.

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