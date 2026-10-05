O Chipre precisou buscar a reação no segundo tempo para vencer a Letônia por 2 a 1, nesta segunda-feira (5), pela quarta rodada da League C da Nations League. Depois de um primeiro tempo sem gols, os visitantes saíram na frente, mas os donos da casa conseguiram mudar o rumo da partida na reta final. Ioannis Kosti empatou aos 69 minutos, e Marcus Edwards marcou nos acréscimos para garantir a virada.

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Primeiro tempo termina sem gols

As duas equipes começaram a partida tentando encontrar espaços no ataque. A Letônia teve a primeira oportunidade mais perigosa aos 10 minutos, quando Lukass Vapne apareceu para finalizar, mas o Chipre não demorou a responder.

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Os mandantes passaram a chegar com mais frequência ao ataque e tiveram algumas oportunidades para abrir o placar. Loizos Loizou exigiu atenção da defesa adversária, enquanto Ioannis Pittas e Marcus Edwards também tiveram chances, mas não conseguiram transformar as chegadas em gol.

A Letônia, por sua vez, conseguiu controlar parte das investidas cipriotas e manteve o jogo equilibrado. Raivis Jurkovskis recebeu cartão amarelo aos 28 minutos após uma entrada perigosa, mas o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

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Letônia sai na frente, mas Chipre reage

O cenário mudou logo no início da segunda etapa. Aos 56 minutos, a Letônia aproveitou uma de suas oportunidades para abrir o placar. Eduards Dašķevičs recebeu assistência de Vladislavs Gutkovskis e colocou os visitantes em vantagem.

O gol obrigou o Chipre a aumentar a pressão em busca do empate. A equipe mandante fez mudanças e passou a procurar com mais insistência o ataque, tentando evitar uma derrota diante de sua torcida.

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A reação veio aos 69 minutos. Ioannis Kosti apareceu para deixar tudo igual e devolver ao Chipre a possibilidade de buscar a vitória nos minutos finais.

Kosti comemorando gol marcado pelo Chipre, na Nations League (Foto: Reprodução/Instagram)

A partir daí, a partida ficou aberta, com os donos da casa tentando aproveitar o embalo depois do empate. A Letônia, que havia conseguido sustentar a vantagem durante parte do segundo tempo, precisou se defender para evitar a virada.

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Quando o empate parecia encaminhar o resultado, Marcus Edwards decidiu a partida. Já aos 93 minutos, o atacante recebeu passe de Nick Tsaroulla e marcou o segundo gol do Chipre, garantindo a vitória por 2 a 1.

O gol aconteceu nos acréscimos e completou a reação dos mandantes, que haviam saído atrás no placar. Edwards ainda recebeu cartão amarelo durante a comemoração do gol.

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