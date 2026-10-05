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Desafio de Zidane na França é achar um 'Rodri' para a seleção; entenda

Técnico busca um meio-campista capaz de controlar a posse e melhorar a circulação de bola dos Bleus

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 14:34
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Zidane em coletiva como treinador da França antes do jogo contra a Itália, pela Nations League
Zidane em coletiva como treinador da França antes do jogo contra a Itália, pela Nations League (Foto: Franck Fife/AFP)

Zinedine Zidane tem como principal desafio no início do trabalho à frente da seleção francesa encontrar um meio-campista capaz de organizar a equipe com a bola. Segundo análise do AS, a busca por um jogador com características semelhantes às de Rodri, referência da Espanha no setor, está entre as prioridades do treinador, que pretende implementar uma equipe baseada no controle do jogo.

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Nos três primeiros compromissos, Zidane ainda não repetiu escalação ou formação no meio-campo. Contra a Turquia, Manu Koné, Rabiot e Cherki foram os escolhidos. Diante da Bélgica, em Bruxelas, Camavinga, Da Cunha e Akliouche formaram o setor, enquanto no confronto com a Itália, Da Cunha, Cherki e Rabiot começaram juntos.

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França busca referência no meio-campo

O AS aponta que a dificuldade para encontrar um organizador não é recente na seleção francesa. A equipe convive com problemas no setor há cerca de quatro anos, e Zidane já começou a testar alternativas para melhorar a circulação da bola.

Rayan Cherki, Lucas Da Cunha e Maghnes Akliouche, por exemplo, passaram a atuar em posições mais recuadas. Os três têm características ofensivas, mas foram deslocados para o meio-campo na tentativa de contribuir com a saída de bola e o controle das partidas.

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A movimentação também remete a uma tentativa feita por Laurent Blanc em 2012. Naquela época, o treinador recuou Yohan Cabaye, que atuava como interior, para uma função mais defensiva no meio-campo. A solução, porém, não funcionou.

Cherki no treino da França para a Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Cherki no treino da França para a Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Espanha e PSG servem de inspiração

De acordo com a análise do AS, Zidane tem no PSG de Luis Enrique uma das principais referências para o modelo que deseja implementar na França. O clube parisiense construiu seu meio-campo com Vitinha, Fabián e João Neves, jogadores que ajudam a equipe a controlar os jogos por meio da posse de bola.

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No futebol de seleções, o principal exemplo é justamente a Espanha. Atual campeã da Eurocopa e do Mundial, a equipe comandada por Luis de la Fuente tem em Rodri uma peça central para a dinâmica do meio-campo e para a construção das jogadas.

A ideia de Zidane é encontrar na França um jogador capaz de exercer função semelhante e oferecer maior controle à equipe. O treinador conta com diferentes opções, entre elas Camavinga, Da Cunha, Rabiot, Koné, Cherki e Akliouche, além de outros nomes que ainda podem retornar ao grupo, como Tchouaméni e Zaïre-Emery.

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Rodri com o troféu de melhor jogador da Copa do Mundo de 2026
Rodri com o troféu de melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Odd Andersen / AFP)

França tenta recuperar controle pelo meio

O AS também relembra que a França apostou em características diferentes no setor nos últimos anos. No título da Copa do Mundo de 2018, por exemplo, Paul Pogba e N'Golo Kanté formaram uma dupla baseada na intensidade, na capacidade física e na participação tanto ofensiva quanto defensiva.

As lesões e a falta de continuidade desses jogadores fizeram com que a comissão técnica precisasse buscar outras alternativas nos anos seguintes. Agora, Zidane tenta encontrar uma solução que combine a força física tradicionalmente associada ao meio-campo francês com maior capacidade de controle e circulação da bola.

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Kante - França
Kanté em ação pela seleção francesa (Foto: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)

Bélgica é próximo teste de Zidane

A seleção francesa enfrenta novamente a Bélgica nesta segunda-feira (5), pela Nations League. O adversário não terá Kevin De Bruyne, suspenso pelo acúmulo de cartões, nem Dayot Upamecano, expulso no duelo contra a Itália.

Zidane busca a segunda vitória sobre a Bélgica neste início de trabalho. A França venceu o confronto anterior, em Bruxelas, por 1 a 0. Uma nova vitória deixará a equipe próxima da classificação para as quartas de final da Nations League, competição que representa o primeiro grande objetivo de Zidane desde que assumiu o comando da seleção.

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Michael Olise comemora gol da França contra a Bélgica pela Liga das Nações. (Foto: Franck Fife/AFP)
Michael Olise comemora gol da França contra a Bélgica pela Liga das Nações. (Foto: Franck Fife/AFP)

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