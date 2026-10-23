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Harry Kane na Bola de Ouro: os números que colocam o inglês na disputa pelo prêmio

Atacante do Bayern de Munique é um dos favoritos na corrida pela premiação

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 11:49
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Harry Kane com coroa de rei e com a bola no pé
Harry Kane é um dos destaques do Bayern e da Europa (Foto: Arte/Lance!)sim

Harry Kane chegou à sua 100ª partida pela Bundesliga com a camisa do Bayern de Munique diante do RB Leipzig. O marco ajuda a dimensionar o impacto do atacante desde que chegou ao futebol alemão: em três temporadas, o inglês se consolidou como um dos principais goleadores da Europa e manteve uma produção ofensiva que o coloca entre os candidatos à Bola de Ouro de 2026.

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Os números ajudam a explicar a candidatura. Nas primeiras 100 partidas pelo Bayern na Bundesliga, Kane acumulou 102 gols e 25 assistências, totalizando 127 participações diretas em gols. Na Champions League, soma outros 36 gols em 40 jogos pelo clube. A questão, portanto, não se resume à capacidade de balançar as redes. O inglês também participa da construção das jogadas e oferece soluções para além da finalização.

É essa combinação que sustenta seu argumento na disputa pelo prêmio individual. Em uma temporada na qual a produção ofensiva costuma ter peso importante nas avaliações, Kane reúne volume de gols, regularidade e influência no funcionamento do Bayern. Para transformar esses números em uma candidatura vencedora, porém, é necessário observar também o contexto dos resultados, os títulos conquistados e o desempenho de seus concorrentes.

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A força dos números de Harry Kane

A temporada mais recente reforçou o protagonismo do atacante. Somando Bayern de Munique e seleção inglesa, Kane marcou 73 gols, segundo os números apresentados em seu balanço individual. O total representa a segunda maior marca de um jogador na história do futebol europeu em uma única temporada, atrás dos 82 gols de Lionel Messi em 2011/12.

Pelo Bayern, o inglês anotou 61 gols em 51 partidas. Na Bundesliga, foram 36 gols, desempenho que lhe garantiu a artilharia do campeonato pela terceira temporada consecutiva. A marca também evidencia sua distância em relação aos demais goleadores da competição: Deniz Undav e Serhou Guirassy, segundo e terceiro colocados, somaram juntos a mesma quantidade de gols que Kane.

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A sequência de artilharias tem um peso próprio na avaliação do jogador. Mais do que alcançar números elevados em um recorte específico, Kane conseguiu manter a produtividade ao longo de três edições do campeonato alemão. Essa regularidade reduz a possibilidade de interpretar seu desempenho como resultado de uma fase isolada e reforça sua posição entre os principais atacantes do futebol europeu.

Na Copa da Alemanha, o inglês também teve participação decisiva, marcando em diferentes fases do torneio e fazendo um hat-trick na final, conforme os dados apresentados. Na Champions League, terminou sua campanha com 14 gols em 13 partidas, contribuindo para a trajetória do Bayern até as semifinais.

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O conjunto dos números aponta para um atacante capaz de produzir em diferentes competições. Ainda assim, a quantidade de gols não encerra a discussão sobre a Bola de Ouro: a influência nas partidas decisivas e o peso dos títulos também entram na comparação com os outros candidatos.

Harry Kane: caminho para a Bola de Ouro 2026, gols, recordes e títulos do Bayern de Munique.
Números, conquistas e recordes de Harry Kane na busca pela Bola de Ouro (Foto: Arte/Lance!)

Por que Kane não é apenas um goleador

A principal característica de Kane está na maneira como combina a presença na área com a participação na criação. O inglês pode atuar como referência ofensiva, atacar os espaços e finalizar, mas também recua para receber a bola, aproxima os companheiros e encontra passes que quebram as linhas defensivas.

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Essa versatilidade amplia sua influência no jogo do Bayern. Quando os espaços para a finalização diminuem, Kane pode contribuir na circulação da bola e na construção de oportunidades para os jogadores que avançam pelos lados. Sua capacidade de associar diferentes funções também ajuda a explicar a produção de assistências ao longo da passagem pelo clube.

A conexão com Luis Díaz é um exemplo dessa dinâmica ofensiva. O colombiano oferece velocidade e capacidade de desequilíbrio pelos lados, enquanto Kane pode participar da construção e encontrar o companheiro em condições favoráveis de finalização. A combinação permite ao Bayern alternar ataques mais diretos com jogadas elaboradas.

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É nesse aspecto que a candidatura do inglês ganha outra dimensão. Um centroavante pode ter números expressivos pela quantidade de oportunidades que recebe; Kane, além de converter essas chances, participa da criação de parte delas. A capacidade de influenciar diferentes etapas do ataque torna sua contribuição menos dependente de um único tipo de jogada.

O peso da Copa do Mundo na candidatura

O desempenho pela seleção inglesa também aparece entre os argumentos favoráveis ao atacante. Na Copa do Mundo, Kane marcou seis gols e ajudou a Inglaterra a alcançar o terceiro lugar, sua melhor campanha desde o título de 1966, de acordo com os dados apresentados.

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O torneio ampliou seu legado com a camisa nacional. Com 14 gols em fases finais de Copas do Mundo, o inglês superou Gary Lineker e se tornou o maior goleador da Inglaterra na história da competição.

O desempenho internacional tem relevância em uma disputa individual porque permite avaliar o jogador fora do ambiente do clube. A capacidade de manter a produção em um torneio de seleções, com menos partidas e adversários de diferentes estilos, acrescenta um elemento à análise de Kane.

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A comparação com outros candidatos, no entanto, exige considerar o desempenho coletivo e individual de cada um ao longo da temporada. Os gols na Copa do Mundo fortalecem o argumento do inglês, mas não eliminam a necessidade de avaliar o conjunto de resultados de seus concorrentes.

Recordes reforçam a dimensão histórica

A passagem pelo Bayern também colocou Kane em posição de destaque nas estatísticas das principais ligas europeias. O atacante atingiu 100 gols por um clube das cinco grandes ligas em 104 partidas, superando a marca anterior de 105 jogos atribuída a Erling Haaland pelo Manchester City e Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid.

Na Bundesliga, chegou aos 100 gols em 98 partidas, superando o recorde anterior de Dieter Müller, que precisou de 129 jogos para alcançar a mesma marca.

Os números dimensionam a velocidade de sua adaptação ao futebol alemão. Kane chegou ao Bayern depois de construir grande parte da carreira no Tottenham, da Inglaterra, e não precisou de um período prolongado para alcançar uma produção ofensiva de nível histórico em um novo campeonato.

Os recordes, isoladamente, não definem o melhor jogador do mundo. Eles ajudam, porém, a demonstrar que o desempenho do inglês não se limita a uma temporada de destaque: sua produtividade também se traduz em marcas relevantes na história recente da Bundesliga e das principais ligas europeias.

O apoio de companheiros e ex-jogadores

A candidatura de Kane também recebeu manifestações públicas de jogadores e ex-atletas. Luis Díaz, companheiro de equipe e também apontado entre os nomes em destaque na disputa, declarou que considera o inglês o número um e merecedor da Bola de Ouro.

Declan Rice, meio-campista da seleção inglesa, também defendeu o atacante. O ex-zagueiro Rio Ferdinand, por sua vez, destacou a produção ofensiva de Kane ao comentar sua candidatura e a conquista da Chuteira de Ouro Europeia.

As declarações ajudam a dimensionar o reconhecimento que o atacante recebe no futebol, mas não constituem, por si só, um argumento definitivo para o prêmio. A avaliação precisa passar pela comparação entre os candidatos, seus desempenhos individuais e os resultados alcançados por suas equipes.

O que a Bola de Ouro representaria para Kane

Uma eventual vitória colocaria Harry Kane entre os nomes que marcaram a história da Bundesliga na premiação. Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge e Matthias Sammer estão entre os jogadores ligados ao futebol alemão que já conquistaram a Bola de Ouro. Kevin Keegan e Allan Simonsen também aparecem nessa trajetória, embora suas conquistas tenham ocorrido em outros contextos de carreira.

Para Kane, o prêmio representaria o reconhecimento de uma carreira construída em torno da regularidade goleadora e de uma presença ofensiva cada vez mais abrangente. O inglês já ocupa um lugar de destaque entre os maiores artilheiros de sua geração, mas a Bola de Ouro acrescentaria uma distinção individual que ainda falta à sua trajetória.

Sua candidatura se apoia em três pilares: a quantidade de gols, a capacidade de contribuir para a criação das jogadas e a manutenção de um nível elevado de desempenho em diferentes competições. O peso dos títulos e das partidas decisivas completa a discussão.

Kane reúne números expressivos, regularidade e participação na construção das jogadas, argumentos que o colocam entre os candidatos à Bola de Ouro. A disputa, porém, também passa pelo desempenho dos demais concorrentes e pelo peso dos títulos conquistados ao longo da temporada.

Bola de Ouro: data, horário e onde assistir

A Bola de Ouro 2026 será realizada nesta segunda-feira (26), a partir das 17h (horário de Brasília), no London Palladium Theatre, em Londres, na Inglaterra. A transmissão da Bola de Ouro para o Brasil será feita pelo streaming DAZN. Saiba todos os detalhes!

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