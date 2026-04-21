Guardiola destaca evolução de ex-Palmeiras: 'Cresceu como jogador'

O técnico Pep Guardiola, do Manchester City, elogiou publicamente a evolução do zagueiro Vitor Reis durante seu empréstimo ao Girona, da Espanha. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (21), o treinador destacou o crescimento do defensor de 20 anos, revelado pelo Palmeiras e convocado por Ancelotti para a seleção brasileira na última Data Fifa.

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– Pelas minhas informações em Girona, ele foi incrível. O motivo pelo qual ele foi para lá, a idade, ele talvez não tivesse muitas opções para jogar aqui (no City), mas lá ele cresceu como jogador – afirmou Guardiola.

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– No final, ele enfrentou os melhores atacantes da Espanha, e não é fácil lidar com isso. E ele cresceu muito. As pessoas em Girona estão tão satisfeitas, felizes. A decisão que vai acontecer (sobre o seu futuro no City), vamos tomar no final da temporada – concluiu.

Vitor Reis em ascensão na Espanha

Revelado pelo Palmeiras, Vitor Reis foi vendido ao Manchester City no início de 2025 por 37 milhões de euros (cerca de R$ 232 milhões à época). O valor tornou o defensor o mais caro já negociado por um clube brasileiro em sua posição, superando todas as transferências anteriores de zagueiros do país.

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Sem espaço imediato no elenco do City, o jovem foi emprestado ao Girona, clube do mesmo grupo empresarial. Na Espanha, ganhou sequência e se firmou como titular. Ele soma 31 partidas pelo time catalão nesta temporada, sendo 30 como titular, e acumula 2.328 minutos em campo.

O desempenho na La Liga rendeu a Vitor Reis o prêmio de melhor jogador sub-23 do mês de janeiro e duas presenças na seleção da rodada. Ele também figura entre os cinco jogadores brasileiros mais valiosos do Campeonato Espanhol, com valor de mercado estimado em 30 milhões de euros (cerca de R$ 182 milhões) – é o único zagueiro na parte alta de uma lista historicamente dominada por atacantes.

Vitor Reis, ex-Palmeiras, em ação pelo Girona (Foto: Reprodução/Girona)

A ascensão do zagueiro logo rendeu frutos. Vitor Reis foi convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira na última Data Fifa após a saída de Gabriel Magalhães, cortado por dores no joelho direito. O zagueiro do Girona se apresentou à Amarelinha para o amistoso contra a Croácia, em Orlando, ao lado de nomes como Ibañez, Bremer, Léo Pereira, Danilo e Marquinhos.

A convocação coroou uma temporada de afirmação do defensor na Europa. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, onde foi campeão do Sul-Americano Sub-17 pela seleção brasileira em 2023, Vitor Reis agora aguarda a definição de seu futuro no Manchester City. Guardiola afirmou que a decisão será tomada apenas ao final da temporada. Enquanto isso, o zagueiro segue como um dos destaques brasileiros na La Liga.

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