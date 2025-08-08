menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Vitor Reis, ex-Palmeiras, é anunciado como jogador do Girona

Brasileiro de 19 anos assinou contrato de empréstimo do Manchester City

imagem cameraVitor Reis é anunciado pelo Girona, da Espanha (Foto: Divulgação/Girona)
WhatsApp-Image-2024-03-01-at-10.59.59-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 08/08/2025
08:44
  • Matéria
  • Mais Notícias

O zagueiro Vitor Reis, ex-Palmeiras, foi anunciado nesta sexta-feira (8) como novo jogador do Girona para 2025/26. O jovem brasileiro de 19 anos assinou o contrato de empréstimo do Manchester City para o clube espanhol por uma temporada.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Contratado na janela de transferências de janeiro em operação avaliada em 37 milhões de euros fixos (cerca de R$ 232 milhões na época), Vitor Reis não conseguiu ter muitas oportunidades no Manchester City. Faltando pouco menos de um ano para a Copa do Mundo, o atleta busca a transferência com o objetivo de ter mais minutos e receber chance na Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Desde que chegou ao Manchester City, em contrato até meados de 2029, Vitor Reis fez apenas quatro partidas, sendo três como titular no time de Pep Guardiola. No elenco, o brasileiro encara a concorrência de Rúben Dias, Khusanov, Akanji, Stones e Aké.

Vitor Reis, ex-Palmeiras, chega ao Girona por empréstimo do Manchester City (Foto: Divulgação/Girona)

No Girona, o defensor deve ter mais minutos em campo e conquistar mais experiência no cenário europeu. Além disso, os espanhóis buscam reforçar o elenco após uma temporada ruim, e Vitor Reis chegaria para ser o segundo grande reforço da equipe após a contratação de Thomas Lemar.

continua após a publicidade

Em ida ao Manchester City, Vitor Reis se tornou o zagueiro mais caro do Brasil

A transferência do zagueiro brasileiro se tornou a maior venda de um atleta da posição para o exterior. A joia do Verdão superou o são-paulino Beraldo, vendido ao PSG por 20 milhões de euros em 2024. A operação também é a terceira maior da história do Palmeiras, atrás apenas de Endrick e Estêvão.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias