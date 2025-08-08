Vitor Reis, ex-Palmeiras, é anunciado como jogador do Girona
Brasileiro de 19 anos assinou contrato de empréstimo do Manchester City
- Matéria
- Mais Notícias
O zagueiro Vitor Reis, ex-Palmeiras, foi anunciado nesta sexta-feira (8) como novo jogador do Girona para 2025/26. O jovem brasileiro de 19 anos assinou o contrato de empréstimo do Manchester City para o clube espanhol por uma temporada.
Relacionadas
- Lance! Biz
Lesões e crise no Barcelona: Ter Stegen tem queda brusca no valor de mercado
Lance! Biz08/08/2025
- Futebol Internacional
PSG iguala recorde do Real Madrid na Bola de Ouro
Futebol Internacional08/08/2025
- Futebol Internacional
Benjamin Sesko: Esse jogador é bom ou só é europeu?
Futebol Internacional08/08/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Contratado na janela de transferências de janeiro em operação avaliada em 37 milhões de euros fixos (cerca de R$ 232 milhões na época), Vitor Reis não conseguiu ter muitas oportunidades no Manchester City. Faltando pouco menos de um ano para a Copa do Mundo, o atleta busca a transferência com o objetivo de ter mais minutos e receber chance na Seleção Brasileira.
Desde que chegou ao Manchester City, em contrato até meados de 2029, Vitor Reis fez apenas quatro partidas, sendo três como titular no time de Pep Guardiola. No elenco, o brasileiro encara a concorrência de Rúben Dias, Khusanov, Akanji, Stones e Aké.
No Girona, o defensor deve ter mais minutos em campo e conquistar mais experiência no cenário europeu. Além disso, os espanhóis buscam reforçar o elenco após uma temporada ruim, e Vitor Reis chegaria para ser o segundo grande reforço da equipe após a contratação de Thomas Lemar.
Em ida ao Manchester City, Vitor Reis se tornou o zagueiro mais caro do Brasil
A transferência do zagueiro brasileiro se tornou a maior venda de um atleta da posição para o exterior. A joia do Verdão superou o são-paulino Beraldo, vendido ao PSG por 20 milhões de euros em 2024. A operação também é a terceira maior da história do Palmeiras, atrás apenas de Endrick e Estêvão.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias