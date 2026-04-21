Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (21/04/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
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Nesta terça-feira (21), a agenda do futebol reúne jogos decisivos das semifinais da Copa do Brasil, com destaque para Botafogo x Chapecoense, São Paulo x Juventude, Grêmio x Confiança, Barra x Corinthians e Paysandu x Vasco. O dia também conta com partidas do Campeonato Inglês (Brighton x Chelsea), Espanhol (Real Madrid x Deportivo Alavés, Athletic Bilbao x Osasuna e Mallorca x Valencia), além de jogos da AFC Champions League, Copa da Itália (Inter de Milão x Como), Copa da França (Lens x Toulouse) e do Campeonato Brasileiro Feminino.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 21 de abril de 2026):
Campeonato Brasileiro Feminino
11h – RB Bragantino x Mixto – Uol
16h – Fluminense x Palmeiras – TV Brasil
19h – Cruzeiro x Internacional – N Sports
AFC Champions League (Semifinal)
13h15 – Machida Zelvia x Shabab Al Ahli – ESPN 4 e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Espanhol
14h – Mallorca x Valencia – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
14h – Athletic Bilbao x Osasuna – ESPN 3 e Disney+
16h30 – Real Madrid x Deportivo Alavés – Disney+
16h30 – Girona x Real Betis – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
15h45 – Leicester City x Hull City – Disney+
Campeonato Inglês
16h – Brighton x Chelsea – ESPN e Disney+
Copa da Itália (Semifinal)
16h – Inter de Milão x Como – SportyNet
Copa da França (Semifinal)
16h10 – Lens x Toulouse – SportyNet
Copa do Brasil (Quinta Fase)
17h – Botafogo x Chapecoense – Sportv e Premiere
19h15 – São Paulo x Juventude – Sportv e Premiere
19h30 – Grêmio x Confiança – Prime Video
21h30 – Barra x Corinthians – Prime Video
21h30 – Paysandu x Vasco – Sportv, ge tv e Premiere
➡️ Clique para assistir no Prime Video
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