Nesta terça-feira (21), a agenda do futebol reúne jogos decisivos das semifinais da Copa do Brasil, com destaque para Botafogo x Chapecoense, São Paulo x Juventude, Grêmio x Confiança, Barra x Corinthians e Paysandu x Vasco. O dia também conta com partidas do Campeonato Inglês (Brighton x Chelsea), Espanhol (Real Madrid x Deportivo Alavés, Athletic Bilbao x Osasuna e Mallorca x Valencia), além de jogos da AFC Champions League, Copa da Itália (Inter de Milão x Como), Copa da França (Lens x Toulouse) e do Campeonato Brasileiro Feminino.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 21 de abril de 2026):

Campeonato Brasileiro Feminino

11h – RB Bragantino x Mixto – Uol

16h – Fluminense x Palmeiras – TV Brasil

19h – Cruzeiro x Internacional – N Sports

AFC Champions League (Semifinal)

13h15 – Machida Zelvia x Shabab Al Ahli – ESPN 4 e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Espanhol

14h – Mallorca x Valencia – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

14h – Athletic Bilbao x Osasuna – ESPN 3 e Disney+

16h30 – Real Madrid x Deportivo Alavés – Disney+

16h30 – Girona x Real Betis – ESPN 4 e Disney+

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Vini Jr em ação no jogo do Real Madrid contra o Bayern de Munique, na Champions League (Foto: Alexandra BEIER /AFP)

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

15h45 – Leicester City x Hull City – Disney+

Campeonato Inglês

16h – Brighton x Chelsea – ESPN e Disney+

Copa da Itália (Semifinal)

16h – Inter de Milão x Como – SportyNet

Copa da França (Semifinal)

16h10 – Lens x Toulouse – SportyNet

Copa do Brasil (Quinta Fase)

17h – Botafogo x Chapecoense – Sportv e Premiere

19h15 – São Paulo x Juventude – Sportv e Premiere

19h30 – Grêmio x Confiança – Prime Video

21h30 – Barra x Corinthians – Prime Video

21h30 – Paysandu x Vasco – Sportv, ge tv e Premiere

➡️ Clique para assistir no Prime Video

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