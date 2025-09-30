Goleadas, hat-trick, recordes e show brasileiro: veja como foi o dia na Champions League
Igor Paixão roubou a cena marcando dois gols na vitória do Marseille contra o Ajax
Nesta terça-feira (30), a Champions League abriu a segunda rodada com nove partidas e um saldo impressionante: 33 gols marcados. O dia foi marcado por goleadas, viradas emocionantes e forte presença de jogadores brasileiros entre os protagonistas.
Os jogos foram divididos em duas faixas de horário: dois confrontos às 13h45 (de Brasília) e os demais às 16h. Logo nos primeiros duelos, o Real Madrid mostrou sua força ao atropelar o Kairat por 5 a 0 no Cazaquistão. O destaque foi Mbappé, autor de um hat-trick. O brasileiro Rodrygo também brilhou, participando ativamente da construção ofensiva, com envolvimento direto no terceiro gol e assistência para o quarto.
Na outra partida do horário inicial, a Atalanta venceu o Club Brugge em jogo de muita emoção. Os belgas saíram na frente, mas viram a equipe italiana reagir no segundo tempo. Samardzic empatou em bela cobrança de falta, e Pasalic virou na reta final, garantindo o triunfo em Bérgamo.
Goleadas e recordes no horário principal da Champions League
Às 16h, a rodada pegou fogo com sete jogos simultâneos. Em Madri, o Atlético de Madrid aplicou 5 a 1 no Eintracht Frankfurt, com direito a marcas históricas. Griezmann chegou ao seu 200º gol com a camisa colchonera, enquanto o primeiro gol do jogo, marcado por Raspadori, foi o de número 200 do clube espanhol na história da Champions League.
Em Londres, o Chelsea superou o Benfica em partida equilibrada. O placar de 1 a 0 foi construído com um gol contra do colombiano Richard Ríos, ex-Palmeiras, que acabou sendo o protagonista negativo do confronto.
Na Itália, a Inter de Milão venceu sem sustos o Slavia Praga por 3 a 0, com dois gols de Lautaro Martínez, reforçando o bom início de campanha nerazzurro. Já em Istambul, o Galatasaray surpreendeu o Liverpool ao vencer por 1 a 0. O gol foi de Osimhen, que entrou para a história como o primeiro nigeriano a alcançar dez gols na Champions. Apesar disso, o grande nome do jogo foi o goleiro Çakir, que fez defesas decisivas e garantiu a vitória turca.
Brasileiros se destacaram nas outras partidas da Champions League
A terça-feira também foi especial para os jogadores brasileiros. Além de Rodrygo, que participou de forma decisiva na goleada do Real Madrid, Igor Paixão viveu uma noite inesquecível na França. O ex-Coritiba marcou dois gols e comandou a vitória do Marseille por 4 a 0 sobre o Ajax, resultado que animou a torcida no Vélodrome.
Outro jogo movimentado aconteceu em Londres, onde o Tottenham recebeu o Bodo/Glimt. Os noruegueses chegaram a abrir 2 a 0, mas os Spurs reagiram. O empate veio em lance curioso: Richarlison tentou finalizar, mas a bola acabou desviando no zagueiro Gundersen e entrou, decretando o 2 a 2
No Chipre, o Pafos recebeu o Bayern de Munique com três brasileiros em campo: Jajá, Anderson Silva e David Luiz. Mas a noite foi dura para os anfitriões, que sofreram uma goleada por 5 a 1. Harry Kane marcou duas vezes, Nicolas Jackson fez o primeiro dele com a camisa bávara, Raphael Guerreiro e Olise também deixaram sua marca. O gol de honra cipriota foi de Orsic, que anotou o primeiro gol da história do Pafos na Champions.
Veja os resultados do dia:
Atalanta 2x1 Club Brugge
Kairat 0x5 Real Madrid
Atlético de Madrid 5x1 Frankfurt
Bodo/Glimt 2x2 Tottenham
Chelsea 1x0 Benfica
Galatasaray 1x0 Liverpool
Inter de Milão 3x0 Slavia Praga
Marseille 4x0 Ajax
Pafos 1x5 Bayern de Munique
