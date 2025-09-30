Griezmann bate recorde, e Atlético de Madrid goleia Frankfurt na Champions
Atleti goleia por 5 a 1 conquista primeira vitória na atual edição da Champions
O Atlético de Madrid venceu o Eintracht Frankfurt, por 5 a 1, nesta terça-feira (30), pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2025/2026. O confronto acontece no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, com gols de Raspadori, Le Normand, Griezmann, Giuliano Simeone e Julián Álvarez, aos Colchoneros, enquanto Burkardt diminuiu aos visitantes.
Com o resultado, o Atlético conquistou a primeira vitória na atual edição da Champions, após perder a estreia para o Liverpool, por 3 a 2, em Anfield. A equipe de Diego Simeone ocupa a 13ª colocação da fase de liga. Do outro lado, o Frankfurt desceu para a oitava posição, visto que venceu o Galatasaray na goleada de 5 a 1.
A partida também ficou marcada pelo recorde alcançado por Antoine Griezmann, que se tornou o primeiro jogador da história do Atleti a marcar 200 gols pelo clube.
Como foi a partida entre Atlético de Madrid e Frankfurt?
Jogando em casa, o Atlético conseguiu abrir o placar nos primeiros minutos contra o Frankfurt. Aos 3 minutos, Giuliano Simeone recebeu inversão de bola na direita, driblou a defesa e achou o passe no meio da área para Julián Álvarez. Com a marcação colada, o argentino deixou a bola passar para Raspadori balançar a rede. Desde então, a equipe de Diego Simeone seguiu com transições rápidas, passes precisos e conseguindo espaço para jogar.
Julián Álvarez, Griezmann e Simeone tiveram grandes chances, mas o artilheiro argentino teve a melhor delas, aos 14 minutos, mas finalizou para fora. Na metade do primeiro tempo, o Frankfurt começou a ter mais a posse de bola e empurrar a defesa colchonera para o último terço.
Porém, a equipe alemã não conseguiu superar o controle do Atlético, que ampliou o placar aos 33 minutos no escanteio: Griezmann chegou próximo de marcar de calcanhar na primeira trave, mas a bola bateu no goleiro, passou pelas pernas do centroavante Burkardt e sobra para Le Normand. E o time de Diego Simeone não parou por aí.
Para fechar a primeira etapa com chave de ouro, Antoine Griezmann foi feliz ao marcar o 200º gol defendendo as cores do Atlético de Madrid. Gallagher achou Julián Álvarez em profundidade, que ganhou da marcação do Frankfurt e tocou rasteiro para o francês empurrar para o gol. Logo depois de alcançar a marca, o atacante recebeu uma camisa com o número 200 e mostrou para a torcida no Riyadh Air Metropolitano.
No segundo tempo, a tônica da partida mudou. O Frankfurt começa a chegar com melhores chances no ataque e atrapalhar a vida do Atlético de Madrid na volta do intervalo. Knauff, artilheiro do clube alemão na temporada, bateu de primeira após vacilo de Gallagher, mas a bola foi à linha de fundo.
Mas, logo em seguida, Knauff lançou nas costas da defesa do Atleti e a bola chegou até Burkardt, que diminuiu para 3 a 1. O atacante marcou seu terceiro gol na Champions - na estreia que terminou na goleada por 5 a 1 dos alemães, o jogador marcou duas vezes.
Mesmo com a alta intensidade, o Atlético não se deixou abalar e mostrou que nada tiraria os primeiros três pontos da equipe espanhola na atual edição da Champions. Griezmann chegou a marcar o segundo gol da partida de cavadinha, em jogadaça com passe de calcanhar de Simeone, mas, por um toque de mão, foi anulado pelo árbitro. Mas, logo depois, Giuliano fez o dele. Em escanteio cobrado por Julián Álvarez na esquerda, o jogador finalizou de cabeça e marcou o quarto do Atlético na partida.
Nos minutos finais, o Atlético de Madrid teve um pênalti a favor após a bola bater no braço de Amenda dentro da área. O juiz não marca o pênalti de primeira, mas volta atrás depois da revisão do VAR. Para fechar a partida de almanaque dos espanhóis, Julián Álvarez cobrou de cavadinha e acabou com o jogo.
O que vem por aí?
Agora, o Atlético visita o Celta de Vigo, no próximo domingo (5), às 16h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. O Frankfurt, por sua vez, recebe o Bayern de Munique no dia anterior, às 13h30, pela sexta rodada da Bundesliga.
✅ FICHA TÉCNICA
Atlético de Madrid 5x1 Eintracht Frankfurt
2ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)
🕴️Arbitragem: Slavko Vinčić
🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik, Andraz Kovačič e Matej Jug (quarto árbitro)
📺 VAR: Alen Boroša (VAR) e Pol van Boekel (AVAR)
🥅 Gols: Raspadori, 3'/1°T (1-0); Le Normand, 32'/1°T (2-0); Griezmann, 45+1'/1°T (3-0); Burkardt, 11'/2°T (3-1); Giuliano Simeone, 24'/2°T (4-1); Julián Álvarez, 36'/2°T (5-1)
🟨 Cartões amarelos: Lenglet (ATL); Nathaniel Brown (FRA)
Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Oblak; Marcos Llorente, Lenglet, Le Normand e Ruggeri; Giuliano Simeone (Molina), Gallagher, Barrios (Nico González) e Raspadori (Koke); Julián Álvarez (Álex Baena) e Griezmann (Carlos Martín).
Eintracht Frankfurt (Técnico: Dino Toppmöller)
Kauã Santos; Collins (Amenda), Koch, Theate e Nathaniel Brown (Bahoya); Skhiri (Oscar Höjlund) e Chaibi; Doan (Mario Götze), Uzun (Larsson) e Knauff; Burkardt.
