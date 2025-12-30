Com cachecol do Club América nas mãos e sorriso aberto, Isa Haas desembarcou no México e deu o primeiro passo em sua nova etapa internacional. A zagueira brasileira foi recebida na última segunda-feira (29) com símbolos do novo clube no aeroporto, cena que marcou oficialmente sua chegada ao futebol mexicano e rapidamente ganhou repercussão entre torcedores das Águilas.

O movimento reforça uma rota que não é novidade no futebol feminino. Há anos o México se consolida como destino atrativo para jogadoras brasileiras, oferecendo estrutura, visibilidade continental e projetos esportivos sólidos.

Isa chega nesse contexto, mas com um diferencial importante: vive um momento de alta projeção na carreira, impulsionada pelas convocações para a Seleção Brasileira, sob comando de Arthur Elias, e pela regularidade apresentada no Cruzeiro. A venda foi concretizada em R$ 3,1 milhões, e se tornou a segunda maior da modalidade no Brasil, atrás apenas de Amanda Gutierres.

Zagueira atuará no exterior após grande temporada no Cruzeiro

Na última temporada pelo clube mineiro, a defensora foi peça constante, com 26 jogos disputados em 2025, números que ajudaram a consolidar sua imagem como uma zagueira segura, forte no jogo aéreo e com boa leitura defensiva.

Não à toa, Isa desembarca no México cercada de expectativa e com status de reforço pronto para competir em alto nível. Ela terá como companheira de equipe Priscila — as duas chegaram a jogar juntas no Internacional.

— Muito feliz e motivada com essa nova etapa da minha carreira — disse a jogadora, já em solo mexicano.

— Chego ao América do México com muita vontade de trabalhar, crescer e viver grandes momentos com essa camisa. Depois de um 2025 especial, chego ainda mais madura, confiante e preparada para esse novo desafio. Que seja um ano de muito trabalho, evolução e conquistas. Pronta para dar o meu melhor desde o primeiro dia — completou.

