Mbappé faz hat-trick, e Real Madrid goleia Kairat na Champions League
Espanhóis seguem com 100% de aproveitamento no torneio
O Real Madrid goleou o Kairat por 5 a 0, pela 2ª rodada da Champions League, no Ortalyc Stadion, no Cazaquistão. No primeiro tempo, Kylian Mbappé abriu o placar após converter uma cobrança de pênalti. No segundo tempo, o atacante francês ampliou o placar com um golaço de cavadinha e fez um hat-trick com uma bela finalização de fora da área. Na reta final, Camavinga marcou de cabeça após grande jogada de Rodrygo, e Brahim Díaz deu números finais ao confronto nos acréscimos.
Como foi a partida entre Kairat e Real Madrid?
Na etapa inicial, o Kairat chegou duas vezes com perigo para assustar o Real Madrid, mas não conseguiu balançar as redes. Após o susto, os espanhóis tomaram conta do jogo, e Vini Jr teve uma grande chance de abrir o placar ao ser acionado em profundidade, sair cara a cara com o goleiro rival, mas finalizar pela linha de fundo. Na sequência, Mbappé recebeu uma bola na quina da área e finalizou no cantinho para grande defesa de Kalmurza. Aos 24 minutos, Mastantuono sofreu um pênalti cometido por Kalmurza, e Mbappé converteu a cobrança. Os merengues seguiram pressionando, mas não conseguiram ampliar o marcador.
No segundo tempo, o Real Madrid não demorou para ampliar o placar, e Mbappé aproveitou um chutão de Courtois da defesa para o ataque, ganhou na velocidade do defensor e finalizou de cavadinha aos seis minutos para marcar seu segundo gol na partida. Na sequência, Mbappé tabelou com Vini Jr, mas o francês desperdiçou uma chance inacreditável cara a cara com Kalmurza ao finalizar para fora. O Kairat chegou com perigo após uma finalização de fora da área de Luis Mata, que obrigou Courtois a fazer uma grande defesa. Aos 29 minutos, Rodrygo fez grande jogada pelo lado esquerdo da intermediária até a entrada da área, tocou para o meio e Güler ajeitou para Mbappé finalizar de primeira e marcar seu hat-trick. Aos 37 minutos, Rodrygo fez outra linda jogada pelo lado esquerdo, driblou um defensor do Kairat e cruzou na cabeça de Camavinga, que fez a bola morrer no fundo das redes. Nos acréscimos, Gonzalo García recebeu na área, acionou Brahim Díaz na direita, que bateu cruzado e deu números finais ao duelo.
O que vem por aí para Kairat e Real Madrid?
No sábado (4), o Real Madrid recebe o Villarreal, pela 7ª rodada da La Liga, às 16h (de Brasília). Por outro lado, o Kairat recebe o Zhetisu, no domingo (5), visando a liderança da Super Liga do Cazaquistão.
✅ FICHA TÉCNICA
Kairat 0 x 5 Real Madrid - Champions League
2ª rodada
🗓️ Data e horário: terça-feira, 30 de setembro de 2025, às 13h45 (de Brasília).
📍 Local: Ortalyc Stadion, em Pavlodar (CAZ).
🥅 Gols: Mbappé, 24'/1ºT (0-1); Mbappé, 6'/2ºT (0-2); Mbappé, 29'/2ºT (0-3); Camavinga, 37'/2ºT (0-4); Brahim Díaz, 47'/2ºT (0-5)
🟨 Cartões amarelos: Gromyko e Arad (KAI)
KAIRAT (Técnico: Rafael Urazbakhtin)
Kalmurza; Tapalov (Stanojev), Martynovich, Sorokin e Mata; Kasabulat e Arad (Baybek); Mrynskiy e Gromyko (Zaria); Jorginho (Edmilson) e Satpaev (Ricardinho Viana).
REAL MADRID (Técnico: Xabi Alonso)
Courtois; Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García; Tchouameni (Camavinga), Ceballos, Arda Güler (Bellingham), Mastantuono (Brahim Díaz); Vini Jr (Rodrygo) e Mbappé (Gonzalo).
