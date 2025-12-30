Renascimento! Após um ano, Gabriel Jesus volta a marcar e Arsenal goleia na Premier League
Gunners terminam o ano na liderança da liga nacional; Aston Villa segue em terceiro
Para quem acreditava que o futebol havia perdido ritmo no final do ano, a Premier League provou o contrário, especialmente para os brasileiros da elite inglesa. A 19ª rodada teve início nesta terça-feira (30) como a última de 2025, mas se tornou histórica para Gabriel Jesus, que buscava há muito tempo retomar o protagonismo no alto nível. O brasileiro marcou o quarto gol na vitória do Arsenal sobre o Aston Villa por 4 a 1, em partida realizada no Emirates Stadium.
Os Gunners encerraram o ano na liderança da tabela com 45 pontos, fruto de 14 vitórias, três empates e duas derrotas, além de 37 gols marcados e apenas 11 sofridos, garantindo a melhor defesa da competição. Já os Villans, que realizam mais uma promissora campanha na Premier, permanecem na terceira posição com 39 pontos, obtidos em 12 vitórias, três empates e quatro derrotas, com 29 gols feitos e 23 contra.
Como foi a partida? ⚽
O placar foi construído inteiramente na segunda etapa. Gabriel Magalhães abriu o marcador aos três minutos, de cabeça, depois de escanteio cobrado por Bukayo Saka pelo lado esquerdo. Martín Zubimendi ampliou em chute dentro da área após passe de Martin Ødegaard. O terceiro gol foi assinalado por Leandro Trossard, com um belo chute de fora da área com o pé direito.
O quarto e mais emocionante tento foi de Jesus, que, com três minutos em campo, recebeu passe de Trossard e finalizou com o pé direito dentro da área, sem chances para o goleiro Emiliano Martínez. Foi o primeiro gol do atacante após 364 dias sem marcar com a camisa do Arsenal.
Aos 28 anos, Jesus havia ficado 11 meses afastado dos gramados devido à ruptura de ligamento sofrida em janeiro, e retornou apenas em dezembro deste ano. Na comemoração, Gabriel retirou a camisa e revelou outra por baixo, estampada com a frase em inglês "I belong to Jesus", tornada mundialmente conhecida por ter sido usada originalmente por Kaká durante sua passagem pelo Milan, na década de 2000.
Ainda houve tempo para os visitantes descontarem com Ollie Watkins, que apenas empurrou a bola para o gol praticamente vazio na pequena área. Agora, as duas equipes terão uma semana de descanso e só retornam aos gramados em 2026 pela Copa da Inglaterra: a equipe treinada por Unai Emery enfrentará o Tottenham no dia 4, às 14h45 (de Brasília), enquanto o time comandado por Mikel Arteta medirá forças com o Portsmouth no dia seguinte, às 11h.
