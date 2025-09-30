Bayern mira atacante que ficará livre no mercado em 2026
Diante da possibilidade de Harry Kane deixar o Bayern de Munique, os bávaros estão em busca de um atacante para se precaver. Dusan Vlahovic, da Juventus, possui contrato se encerrando em junho de 2026, já decidiu sair do clube e é a primeira opção do Bayern, de acordo com o jornalista Nicolo Schira.
Nas últimas semanas, muito se especula sobre o interesse da Premier League em contratar Harry Kane, principalmente o Tottenham e o Manchester United. A "ESPN" informou que uma cláusula estará ativa a partir de janeiro de 2026, permitindo que Kane mude de clube por 60 milhões de euros (R$ 374,5 milhões na cotação atual). Inclusive, Thomás Frank, treinador dos Spurs, comentou sobre a possibilidade de contar novamente com o atacante no clube:
"Pessoalmente, para ser sincero, não acho que ele vá fazer isso agora. Ele provavelmente ficará no Bayern e continuará jogando bem [...] Mas ele é bem-vindo. Se ele quiser se juntar a nós, será mais que bem-vindo!", disse Thomas Frank.
Diante dessa possibilidade, Dusan Vlahovic é a opção principal para precaver uma saída do atual artilheiro do Bayern de Munique. Com apenas um ano de contrato restante, o sérvio é visto como uma oportunidade de mercado e que pode substituir Harry Kane como um camisa 9 titular.
Nicolas Jackson também é uma opção
Além de Dusan Vlahovic, Nicolas Jackson também é visto como um potencial substituto para Harry Kane. Nos bastidores, uma renovação de contrato para Jackson já está sendo discutida. Segundo o "SportBild", existe um contrato de cinco anos já acertado, caso o Bayern queira exercer a opção de compra do jogador, avaliada em 65 milhões de euros (R$ 405,7 milhões na cotação atual).
