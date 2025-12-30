O Olimpia anunciou oficialmente a renovação de Claudia Martínez por mais quatro temporadas, estendendo seu contrato até dezembro de 2031. A jovem atacante, de apenas 17 anos, se consolida como uma das principais referências do futebol feminino paraguaio e agora tem uma cláusula de rescisão milionária, algo inédito no país.

Caso algum clube queira contratá-la, o valor estabelecido faria dela a transferência mais cara da história do futebol feminino do Paraguai, com a cláusula girando em torno de 2 milhões de dólares, segundo o 'OlimpiaMedia'.

A carreira de Claudia Martínez

Claudia é figura central tanto no Olimpia quanto na Seleção Paraguaia. Ela se destacou recentemente sendo eleita a Melhor Jogadora do Ano no Paraguai, reconhecimento que reflete seu excelente desempenho e projeção dentro do clube.

A jovem começou no Sportivo Ameliano, passou pelo Olimpia em 2024, e rapidamente se firmou como destaque da equipe. Pela Seleção Paraguaia, soma 9 jogos e 7 gols, além de 23 partidas e 16 gols pelas categorias de base.

Seu desempenho internacional inclui atuações em Mundiais Sub-17 e Sub-20, e na Copa América Feminina de 2025, onde marcou 6 gols em 5 jogos.

Com a renovação, a atleta garante estabilidade e o clube reforça seu compromisso com o desenvolvimento do futebol feminino, planejando manter suas principais jogadoras no médio e longo prazo.

