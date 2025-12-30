Para quem acreditava que o futebol havia perdido ritmo no final do ano, a Premier League provou o contrário, especialmente para os brasileiros da elite inglesa. Um exemplo é Lucas Paquetá, do West Ham, que conquistou sua primeira assistência pelo clube desde março de 2024 ao participar do gol que abriu o placar na partida contra o Brighton, disputada no London Stadium. Além disso, participou indiretamente do gol adversário e encerrou a primeira etapa deixando sua marca na partida para retomar a vantagem.

O primeiro tempo da partida terminou com o placar parcial de 2 a 1. Aos 10 minutos, o brasileiro recebeu a bola no meio-campo, girou o corpo e lançou em profundidade com a perna direita; Jarrod Bowen avançou pelo ataque, percorreu o centro e finalizou de canhota, com a bola indo lentamente para o canto esquerdo do goleiro Bart Verbruggen. Abaixo, confira o lance:

Os torcedores do West Ham comemoraram o gol nas redes sociais e destacaram um fato curioso sobre Paquetá: ele voltou a registrar uma assistência pelo clube após um hiato de 14 meses. Durante esse período, o meio-campista só havia distribuído passes para gol pela Seleção Brasileira. Na temporada 2024/25, não registrou nenhuma assistência, apesar de marcar cinco gols; na atual campanha, soma quatro tentos. Abaixo, veja algumas reações de estrangeiros após o feito:

Tradução: Que atuação brilhante do Bowen, e aquele passe do Paquetá também foi ótimo, muito mais do que isso! Vamos aproveitar o embalo e não desperdiçar a oportunidade.

Tradução: Finalmente, uma assistência de Paquetá. Ele deveria sempre jogar na ala esquerda.

Tradução: Acredito que essa seja a primeira assistência de Paquetá desde março de 2024? Isso aí!

Tradução: Pela primeira vez em 18 meses, Lucas Paquetá registra uma assistência pelo West Ham.

Tradução: Se até o Paquetá der uma assistência, que seja hoje à noite.

Antes do apito final, ele voltou a aparecer e deu alegria a uma torcida que aguardava sua melhor versão como protagonista, destaque nos 45 minutos iniciais em posição diferente: deixou de atuar como meio-atacante central e passou a jogar da ponta esquerda para dentro. Nos acréscimos, sofreu pênalti de Lewis Dunk após um bate-rebate sem bola, assumiu a cobrança e marcou com chute cruzado que entrou no lado esquerdo da baliza. Nas redes sociais, seu nome voltou a ser mencionado com entusiasmo:

Tradução: Boa cobrança de pênalti do Paquetá, mas, sendo realista, temos sorte de estarmos na frente.

Tradução: Sério, Paquetá, que diabos você está fazendo comigo neste tempo. Assistência soberba com o pé mais fraco, pênalti idiota concedido e depois uma corrida hesitante para o pênalti, aumentando os nervos, mas finalização calma. Esta metade do jogo tem sido mentalmente exigente.

Lucas Paquetá comemora gol pelo West Ham em partida válida pela Premier League 2025/26 (Foto: Glyn Kirk/AFP)

No entanto, nem tudo foi positivo para o camisa 10 dos Hammers.. Como um dos torcedores antecipou na manifestações via internet, o brasileiro também participou indiretamente do gol do Brighton, marcado aos 32 minutos após pênalti cobrado por Danny Welbeck, que ainda desperdiçaria outra oportunidade quatro minutos depois ao cobrar de cavadinha. O lance que resultou na primeira penalidade foi cometido por Paquetá.

