Galatasaray surpreende e vence Liverpool na Champions League
Equipe inglesa sofre primeira derrota na competição
O Galatasaray surpreendeu e venceu o Liverpool por 1 a 0, na 2ª rodada da Champions League, no RAMS Park. Na etapa inicial, Osimhen foi o responsável por marcar o gol do triunfo da equipe turca ao converter a cobrança de um pênalti.
Como foi a partida entre Galatasaray e Liverpool?
Na etapa inicial, Liverpool e Galatasaray fizeram um jogo muito equilibrado. Na primeira chegada ofensiva, Yilmaz foi lançado pelo lado esquerdo e finalizou para boa defesa de Alisson. Os Reds criaram uma boa chance em que a finalização de Wirtz foi cortada por Sánchez após dividida de Ekitike com o goleiro Çakir. E aos 15 minutos, a equipe turca abriu o placar com Osimhen convertendo uma cobrança de pênalti. Os ingleses responderam novamente com Wirtz recebendo uma bola ajeitada de Frimpong e batendo de primeira para defesa de Çakir.
No segundo tempo, o Liverpool chegou com perigo na volta do intervalo com Ekitike aproveitando jogada de Frimpong pela direita e finalizando de letra para grande defesa de Çakir. Mas o Galatasaray quase ampliou o placar com Osimhen roubando uma bola no campo de ataque, invadindo a área, mas batendo fraco para intervenção tranquila de Alisson. Com as substituições nos Reds, Isak foi acionado pelo lado esquerdo e finalizou fraco para defesa fácil de Çakir. Na reta final, o Liverpool impôs uma pressão e chegou a ter um pênalti concedido em campo, mas revertido após analise do VAR. Nos acréscimos, Mac Allister aproveitou uma bola da entrada da área e chutou com muito perigo, mas pela linha de fundo.
O que vem por aí para Galatasaray e Liverpool?
No sábado (4), o Liverpool visita o Chelsea, pela Premier League, às 13h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Galatasaray faz clássico contra o Besiktas, às 14h (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
Galatasaray 1 x 0 Liverpool - Champions League
2ª rodada
🗓️ Data e horário: terça-feira, 30 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília).
📍 Local: RAMS Park, em Istambul (TUR).
🥅 Gols: Osimhen, 15'/1ºT (1-0)
🟨 Cartões amarelos: Lemina, Jakobs, Icardi e Bardakçi (GAL); Gravenberch e Bradley (LIV)
GALATASARAY (Técnico: Okan Buruk)
Çakir; Singo, Sánchez, Bardakçi e Jakobs; Torreira, Lemina e Gundogan (Gabriel Sara); Akgun (Sallai), Osimhen (Icardi) e Yilmaz (Elmali).
LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)
Alisson (Mamardashvili); Szoboszlai, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Curtis Jones, Gravenberch (Isak) e Wirtz; Frimpong (Bradley), Ekitike (Mac Allister) e Gakpo (Salah).
