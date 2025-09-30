Em reencontro com Mourinho, Chelsea vence na Champions com gol de ex-Palmeiras
Blues vencem pela primeira vez na competição
O Chelsea venceu o Benfica por 1 a 0 pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, nesta terça-feira (30), no Stamford Bridge, em Londres (ING). Em novo reencontro com Mourinho, os Blues venceram um jogo truncado, marcado por diversas faltas e gol contra de Richard Ríos, decisivo para a vitória londrina.
Com o resultado, o Chelsea soma os primeiros três pontos na Champions e agora ocupa a 18º colocação de forma provisória. Já o Benfica segue zerado, com duas derrotas e na 30ª posição.
Como foi Chelsea x Benfica?
A partida começou com vantagem do Chelsea na posse de bola, que tentava furar o bloqueio do Benfica com troca de passes rápido. Do outro lado, as Águias buscavam atacar em contra-ataques e quase abriu o placar em duas oportunidades com Vangelis Pavlidis e Richard Ríos, mas pararam em Robert Sanchez.
Aos 18 minutos, em escapada pela direita, Pedro Neto cruzou e encontrou Alejandro Garnacho na área. O argentino chutou a bola em direção ao meio da área e encontrou Richard Ríos, que tentou tirar, mas acabou marcando contra, para a festa da torcida do Chelsea, em Stamford Bridge. Com a vantagem, os Blues ficaram perto de outro gol, mas Anatoliy Trubin defendeu o chute de Tyrique George.
Em determinado momento do primeiro tempo, o ex-Benfica Enzo Fernández foi cobrar escanteio perto da torcida dos Encarnados, que jogaram objetos no meia argentino com a aproximação do jogador. Com o ato, o árbitro paralisou a partida até que a situação se resolvesse. Inclusive, José Mourinho pediu para que os apoiadores portugueses parassem com a represaria.
Na segunda etapa, a partida ficou truncada, com diversas faltas cometidas em ambos os lados. Sem nenhuma oportunidade clara no decorrer da parcial, o Benfica se atirou ao ataque nos últimos minutos para buscar o empate, mas não conseguiu superar a defesa do Chelsea, que segurou a vitória, mesmo com a expulsão de João Pedro.
✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea 1x0 Benfica
2ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
🥅 Gols: Richard Ríos (contra; 18' CHE, 1-0)
🟨 Cartões amarelos: Enzo Fernández, Facundo Buonanotte, João Pedro, Pedro Neto (CHE); Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Fredrik Aursnes, Nicolas Otamendi (BEN)
🟥 Cartões vermelhos: João Pedro (CHE)
Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Robert Sanchez; Malo Gusto (Reece James), Benoît Badiashile (Josh Acheampong), Travoh Chalobah e Marc Cucurella; Enzo Fernández e Moisés Caicedo; Alejandro Garnacho (Jamie Gittens), Facundo Buonanotte e Pedro Neto; Tyrique George (João Pedro).
Benfica (Técnico: José Mourinho)
Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Antonio Silva (Tomás Araújo), Otamendi e Samuel Dahl; Richard Ríos (Leandro Barreiro) e Enzo Barrenechea; Dodi Lukebakio (Andreas Schjelderup), Georgiy Sudakov (Franjo Ivanovic) e Fredrik Aursnes (Henrique Araújo); Vangelis Pavlidis.
