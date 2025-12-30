menu hamburguer
Futebol Internacional

Estêvão fora? Chelsea divulga escalação para enfrentar o Bournemouth

Com diversos brasileiros no elenco, o técnico Enzo Maresca confirmou os titulares

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 30/12/2025
15:32
Estevão, ex-Palmeiras, comemora gol pela Champions (Foto: Glyn KIRK / AFP)
imagem cameraEstevão, ex-Palmeiras, comemora gol pelo Chelsea na Champions League (Foto: Glyn KIRK / AFP)
O Chelsea divulgou a escalação para enfrentar o Bournemouth nesta terça-feira (30), às 16h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING), pela 19ª rodada da Premier League. Com diversos brasileiros no elenco, o técnico Enzo Maresca confirmou a titularidade do jovem Estêvão.

O treinador optou por deixar Reece James e Pedro Neto entre os reservas. Além deles, a dupla brasileira Andrey Santos e João Pedro também são opção no banco para a etapa complementar.

Veja a escalação do Chelsea para enfrentar o Bournemouth pela Premier League

Titulares: Sánchez; Acheampong, Chalobah, Fofana e Malo Gusto; Caicedo e Enzo Fernández; Estêvão, Cole Palmer e Garnacho; Liam Delap.
Reservas: Jorgensen, Badiashile, Tosin, Reece James, Andrey Santos, Buonanotte, Gittens, Pedro Neto e João Pedro.

Chelsea divulga a escalação para enfrentar o Bournemouth com Estêvão entre os titulares (Foto: Divulgação/Chelsea)
Chelsea divulga a escalação para enfrentar o Bournemouth com Estêvão entre os titulares (Foto: Divulgação/Chelsea)

Como chegam as equipes?

O Chelsea tenta se manter no G-5 após a derrota para o Aston Villa na rodada passada. A equipe comandada por Enzo Maresca ocupa a 5ª colocação, com 29 pontos, e busca recuperação diante de sua torcida para fechar o ano em posição de classificação continental.

O Bournemouth, por sua vez, vive momento delicado. O time de Andoni Iraola aparece em 15º lugar, com 22 pontos, vem de goleada sofrida para o Brentford e tenta surpreender fora de casa para se afastar da parte inferior da tabela.

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea 🆚 Bournemouth
19ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: terça-feira, 30 de dezembro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Samuel Barrott
🚩 Assistentes: Timothy Wood, Wade Smith e James Linington (quarto árbitro)
📺 VAR: Craig Pawson (VAR) e Adrian Holmes (AVAR)

