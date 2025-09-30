menu hamburguer
Europeus reagem a atuação de ex-Palmeiras em rodada da Champions: ‘Desastre’

Atacante foi vilão de derrota do Benfica diante do Chelsea

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/09/2025
18:41
Taça da Champions League (Foto: Divulgação / Site Oficial UEFA)
imagem cameraTaça da Champions League (Foto: Divulgação / Site Oficial UEFA)
O Benfica perdeu para o Chelsea por 1 a 0, nesta terça-feira (30), no Stanford Bridge, pela segunda rodada da Champions League. No confronto, o volante Richard Ríos ficou marcado por ter feito contra o único gol da partida. Nas redes sociaisi, torcedores europeus criticaram a atuação do ex-Palmeiras.

O lance aconteceu aos 17 minutos do primeiro tempo. Tudo começou com um avanço de Pedro Neto pela ponta direita. O português cruzou para a área, onde Garnacho desviou, e na sequência da jogada, Richard Ríos, ao tentar tirar o lance de perígo, finalizou para o próprio gol.

O erro do volante foi crucial para a derrota do time encarnado. Nos minutos seguintes, a equipe do técnico José Mourinho tentou correr atrás do resultado, mas não teve sucesso. Como resultado, o ex-Palmeiras foi alvo de críticas por parte de torcedores europeus. Veja abaixo:

Tradução: "Grande Richard Ríos, graças a você o Chelsea vence novamente".

Tradução: "Joguinho de Richard Ríos, gol contra e cartão amarelo".

Tradução: "Um desastre o Richard Ríos desde que chegou ao Benfica. Um desastre".

Tradução: "Que nível horrível do Richard Ríos. O que está acontecendo?"

Tradução: "Richard Rios, você envergonhou um grande treinador".

Tradução: "Quando o Richard Ríos estreia no Benfica?".

Como foi Chelsea x Benfica pela Champions?

A partida começou com vantagem do Chelsea na posse de bola, que tentava furar o bloqueio do Benfica com troca de passes rápido. Do outro lado, as Águias buscavam atacar em contra-ataques e quase abriu o placar em duas oportunidades com Vangelis Pavlidis e Richard Ríos, mas pararam em Robert Sanchez.

Aos 18 minutos, em escapada pela direita, Pedro Neto cruzou e encontrou Alejandro Garnacho na área. O argentino chutou a bola em direção ao meio da área e encontrou Richard Ríos, que tentou tirar, mas acabou marcando contra, para a festa da torcida do Chelsea, em Stamford Bridge. Com a vantagem, os Blues ficaram perto de outro gol, mas Anatoliy Trubin defendeu o chute de Tyrique George.

Na segunda etapa, a partida ficou truncada, com diversas faltas cometidas em ambos os lados. Sem nenhuma oportunidade clara no decorrer da parcial, o Benfica se atirou ao ataque nos últimos minutos para buscar o empate, mas não conseguiu superar a defesa do Chelsea, que segurou a vitória, mesmo com a expulsão de João Pedro.

Pela Champions League, o Chelsea venceu o Benfica por 1 a 0 (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Pela Champions League, o Chelsea venceu o Benfica por 1 a 0 (Foto: Adrian Dennis / AFP)

