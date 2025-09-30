Com David Luiz em campo, Bayern de Munique goleia Pafos na Champions League
Jogo foi válido pela 2ª rodada de Champions League
O Bayern de Munique goleou o Pafos por 5 a 1, em duelo válido pela 2ª rodada da Champions League. O confronto aconteceu nesta terça-feira (30), no Alphamega Stadium, no Chipre. Harry Kane foi o destaque do confronto, balançando as redes duas vezes. Raphael Guerreiro e Nicolas Jackson completaram a vitória alemã, enquanto Orsic fez o histórico primeiro gol do clube cipriota na competição.
Com o resultado, o Bayern assume a liderança da Fase de Liga da Champions League, superando o Real Madrid pelo critério de gols marcados. O Pafos, que surpreendeu ao estrear com empate, agora soma apenas um ponto e ocupa a 27ª posição geral.
Pafos x Bayern de Munique: como foi o jogo?
O duelo colocava frente a frente um estreante no torneio e um dos gigantes do futebol europeu. Ainda assim, o Pafos, equipe que tem o veterano David Luiz como referência, começou tentando impor intensidade diante de sua torcida. O Bayern, no entanto, mostrou rapidamente por que é considerado um dos favoritos ao título.
Vincent Kompany escalou o time com Harry Kane mais recuado, atuando como uma espécie de camisa 10, e Nicolas Jackson como referência no ataque. Essa dinâmica deu mobilidade ao setor ofensivo e confundiu a defesa cipriota. Logo aos 15 minutos, os bávaros abriram o placar: após jogada trabalhada, Luis Díaz encontrou Olise, que enxergou a infiltração de Kane. O inglês apareceu como centroavante e finalizou de primeira para fazer 1 a 0.
O segundo gol saiu poucos minutos depois. Olise, novamente, foi o maestro, já que, partindo da direita, o inglês puxou a jogada para o centro, achando Guerreiro. O português recebeu e tocou em Nicolas Jackson. O senegalês fez o pivô e o 'um-dois', voltando a bola para o português na cara do gol, que não decepcionou e marcou o segundo.
Já com o domínio absoluto no jogo, a goleada era cada vez mais perceptível. O terceiro gol não demorou para sair: apenas dez minutos após o segundo. Em outra jogada de Olise, o inglês recebeu na direita, encarou a marcação e avançou em direção à área. Ele pedalou para cima do primeiro defensor e, quando um segundo marcador se aproximou, tocou para Nicolas Jackson sozinho na área, que só teve o trabalho de dominar e chutar, para marcar o seu primeiro gol com a camisa do clube.
A pressão não parou. Aos 34 minutos, Luis Díaz iniciou jogada pela esquerda, a defesa do Pafos afastou parcialmente e a bola sobrou nos pés de Kane. Com frieza, o camisa 9 aproveitou a falha na recomposição e marcou o quarto, transformando o duelo em goleada já no primeiro tempo.
Mesmo em desvantagem, o Pafos encontrou forças para reagir e viveu um momento histórico. No apagar das luzes da etapa inicial, Orsic aproveitou uma bola mal rebatida por Kim Min-Jae, dominou de fora da área e acertou um lindo chute no ângulo de Neuer. Foi o primeiro gol do clube cipriota em toda sua trajetória na Champions, comemorado intensamente por jogadores e torcedores.
No segundo tempo, o Pafos voltou mais organizado e tentou dificultar a saída de bola do Bayern. Em cobrança de escanteio, Goldar conseguiu cabecear bem, mas a bola desviou em Jajá, dando a brecha para o contra-ataque. A resposta alemã veio em velocidade: Olise conduziu até deixar Gnabry na cara do gol, mas o atacante não aproveitou.
Com a vantagem confortável, o Bayern diminuiu o ritmo, mas continuou controlando as ações. Kompany fez substituições para rodar o elenco, enquanto o Pafos tentava aproveitar o cansaço adversário. Ainda assim, os bávaros seguiam perigosos.
Em uma das melhores chances, Guerreiro lançou Nicolas Jackson, que parou em boa defesa do goleiro Michael. Olise, maestro da partida, coroou sua atuação no fim. Após duas assistências, o meia finalmente deixou o dele, aproveitando sobra dentro da área após o chute de Jackson, para marcar o quinto gol do Bayern.
Ainda na reta final do jogo, o Bayern de Munique quase ampliou o placar duas vezes. O time teve duas chances seguidas, mas parou na trave. Desta forma, o jogo terminou no 5 a 1 para os bávaros.
O que vem por aí?
O Pafos volta a campo no próximo domingo (5), às 13h (de Brasília), contra o AEK, pelo Campeonato Cipriota. Já o Bayern tem clássico importante no sábado (4), às 13h30 (de Brasília), quando enfrenta o Eintracht Frankfurt pela Bundesliga.
✅ FICHA TÉCNICA
Pafos 1x5 Bayern de Munique
2ª rodada — Champions League
🗓️ Data e horário: terça-feira, dia 30 de setembro às 16h (de Brasília)
📍 Local: Alphamega Stadium, em Limassol (CHP)
🥅 Gols: Harry Kane (BAY 15'/1T); Guerreiro (BAY 20'/1T); Nicolas Jackson (BAY 31'/1T); Harry Kane (BAY 34'/1T); Orsic (PAF 45'/1T); Olise (BAY 28'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Orsic (PAF)
🟥 Cartões vermelhos: --
🔵⚪Pafos (Técnico: Juan Carlos Carcedo)
Michael; Luckassen, Goldar, David Luiz (Banga); Jajá (Dimata), Pêpê, Sunjic, Pileas (Sema); Orsic, Dragomir (Quina); Anderson Silva (Bassouamina)
⚫⚫ Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Neuer; Laimer (Bischof), Upamecano (Tah), Kim Min-Jae e Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise (Lennart Karl), Harry Kane (Sacha Boey), Luis Díaz (Gnabry); Nicolas Jackson.
