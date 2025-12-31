Arrascaeta comemora gol do Flamengo no Mundial de Clubes (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Neste último dia do ano, será anunciado o vencedor do prêmio Rei da América 2025. Entre os finalistas, estão Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Lionel Messi (Inter Miami) e Maravilla Martínez (Racing). Esta será a 40ª edição da tradicional premiação do jornal uruguaio El País. Além do Rei, também serão conhecidos o melhor técnico, a Rainha e os 11 melhores do continente. A votação foi feita por 250 jornalistas que tiveram até o último dia 29 para decidir os vencedores.

continua após a publicidade

Quem será o Rei da América?

Arrascaeta desponta como o favorito ao prêmio. O uruguaio levantou seis taças com o Rubro-Negro neste ano, entre elas a do Brasileirão e da Libertadores, além de já ter sido eleito o melhor da competição continental - prêmio diferente do que está em jogo nesta quarta-feira. Também marcou 25 gols e deu 20 assistências, em 64 partidas.

O craque Lionel Messi teve mais um grande ano. Levantou dois títulos pelo Inter Miami, fez 43 gols e deu 25 assistências, nos 49 jogos que atuou. Adrián Martinez, o Maravilla Martínez, conquistou um título com o Racing, além de balançar as redes 22 vezes e dar três passes para gol em 45 jogos. Os dados são do Sofascore.

continua após a publicidade

Foto: Sofascore/Divulgação

Melhor técnico, Rainha e o time ideal

Filipe Luís emocionado com o título do Flamengo na Libertadores (Foto: Connie FRANCE / AFP)

Entre os treinadores, estão na disputa: Filipe Luís (Flamengo), Gustavo Costas (Racing) e Gustavo Alfaro (seleção paraguaia). Já o prêmio da Rainha da América está entre as brasileiras Gabi Zanotti (Corinthians), Marta (Orlando Pride) e a paraguaia Claudia Martínez (Olímpia). Já os 11 ideais serão os que tiverem o maior número de votos entre os 250 jornalistas.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Origem do prêmio Rei da América 🌎

Criado nos anos 1970 pelo jornal venezuelano "El Mundo", o prêmio inicialmente elegia jogadores sul-americanos que atuavam em qualquer clube do mundo. Em 1986, quando o "El País" assumiu a organização, o formato foi reformulado: desde então, apenas atletas e treinadores em atividade no continente podem concorrer.

Últimas vencedores do Rei da América 📃

2024 – Luiz Henrique – Botafogo (BRA)

2023 – Germán Cano – Fluminense (BRA)

2022 – Pedro – Flamengo (BRA)

2021 – Julián Álvarez – River Plate (ARG)

2020 – Marinho – Santos (BRA)

2019 – Gabriel Barbosa – Flamengo (BRA)

2018 – Pity Martínez – River Plate (ARG)

2017 – Luan – Grêmio (BRA)

2016 – Miguel Borja – Atlético Nacional (COL)

2015 – Carlos Sánchez – River Plate (ARG)

2014 – Teófilo Gutiérrez – River Plate (ARG)

2013 – Ronaldinho – Atlético-MG (BRA)

2012 – Neymar – Santos (BRA)

2011 – Neymar – Santos (BRA)