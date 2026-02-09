Mbappé decide para o Real Madrid, virada histórica do City e expulsão de Endrick; veja como foi o fim de semana europeu

O fim de semana no Velho Continente foi marcado por clássicos de tirar o fôlego, estreias nas redes e brasileiros sendo protagonistas nos principais gramados do mundo. Da virada heróica do Manchester City em Anfield ao brilho de cria do Brasileirão na Inglaterra e expulsão de jóia brasileira na França, o fã de futebol não teve descanso.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Premier League ⚪🔴

No jogo mais esperado da rodada, o Manchester City manteve vivo o sonho do título ao buscar uma virada épica contra o Liverpool nos acréscimos com Haaland marcando seu primeiro gol no estádio do Liverpool em Premier League. Em um Anfield pulsante, os Citizens mostraram resiliência para bater os Reds e encurtar a distância na tabela.

continua após a publicidade

Halaand marcou de pênalti e garantiu virada do City contra o Liverpool (Foto: Paul Ellis / AFP)

No Old Trafford, o Manchester United levou a melhor no clássico contra o Tottenham e chegou a 4ª vitória consecutiva (será que alguém vai cortar o cabelo). Com uma atuação sólida de Casemiro no meio-campo, os Red Devils garantiram a vitória com gols de Bryan Mbeumo e do capitão Bruno Fernandes.

Jogadores do Manchester United comemoram o gol de Mbeumo contra o Tottenham (Foto: Reprodução / Instagram)

Pelo lado dos Spurs, apesar da derrota, o dia foi histórico para o lateral-direito Sousa. O ex-jogador do Santos entrou em campo e se tornou o brasileiro mais jovem a vestir a camisa do Tottenham na história da Premier League.

continua após a publicidade

Outro destaque brasileiro na Terra da Rainha foi Rayan. O ex-atacante do Vasco anotou seu primeiro gol na Premier League, garantindo o empate por 1 a 1 do Bournemouth contra o Aston Villa. O Asron Villa saiu na frente com um belo gol Morgan Rogers, mas Rayan, em jogada individual pela direita, deu um belo chute de perna esquerda no segundo tempo.

Rayan celebra primeiro gol com a camisa do Bournemouth na Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)

La Liga

No Mestalla, o Real Madrid de Álvaro Arbeloa confirmou o favoritismo e venceu o Valencia por 2 a 0. Em um jogo seguro, os merengues abriram o placar com um belo gol de Álvaro Carreras. Na reta final, a estrela de Kylian Mbappé brilhou. O francês recebeu de Brahim Díaz e marcou seu 23º gol na competição, selando a vitória que mantém o Real apenas um ponto atrás do Barcelona.

Mbappé em ação no jogo do Real Madrid contra o Valencia (Foto: Jose Jordan / AFP)

Ligue 1 🗼

O "Le Classique" foi de um time só. O PSG atropelou o Olympique de Marselha em uma atuação de gala do melhor jogador do mundo, Ousmane Dembélé, reafirmando sua hegemonia no futebol francês.

Dembélé comemora gol feito contra o Olympique de Marseille no Parc des Princes stadium (Foto: Geoffroy Van Der Hasselt / AFP)

Já o Lyon venceu o Nantes fora de casa, mas o destaque foi a expulsão de Endrick. O jovem atacante foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, mas viu sua equipe segurar o resultado positivo mesmo com um a menos.