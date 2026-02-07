Atuação de Rayan na Premier League vira assunto entre europeus: 'Um clone'
Rayan estreia como titular, marca gol e salva Bournemouth de derrota
O atacante brasileiro Rayan marcou seu primeiro gol com a camisa do Bournemouth e garantiu o empate por 1 a 1 contra o Aston Villa, que abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo com Morgan Rogers. O Bournemouth buscou a igualdade aos 10 minutos da etapa final, quando a promessa brasileira finalizou com precisão após jogada individual pelo lado direito do campo, sem dar chances ao goleiro Dibu Martínez.
A segunda boa atuação do atacante pelo do Bournemouth encheu os olhos dos ingleses, que se impressionam com a contratação.
⚽ VÍDEO: veja o primeiro gol de Rayan pelo Bournemouth na Premier League
Europeus se encantam com gol
Tradução: Mas a turma da positividade insistiu que Rayan não ajudaria a equipe porque ele era estrangeiro. 2 jogos: 1 gol e 1 assistência.
Tradução: Esse Rayan é craque? Já tem duas participações em gol em 2 jogos.
Tradução: ... observe o Rayan jogar e me diga se ele não é um clone do Adriano.
Tradução: Bournemouth fez de novo com Rayan
Esta foi apenas a segunda partida de Rayan pelo clube inglês. O atacante havia estreado contra o Wolverhampton, quando entrou durante o jogo e contribuiu com uma assistência. Contra o Aston Villa, o brasileiro ganhou sua primeira oportunidade como titular.
Adriano Imperador vê semelhanças e se rende ao talento de Rayan
A força física, a arrancada e a finalização potente de perna esquerda de Rayan, frequentemente geram comparações com um dos grandes atacantes da história recente do futebol brasileiro: Adriano Imperador. O próprio Didico aprovou a comparação e, com sua humildade característica, "abençoou" o jovem " cria do Vasco.
— Tem várias características minhas, com certeza. É um jogador que tá bem, fazendo boas atuações, tá representando tão bem. Então acho que tem tudo para dar certo — analisou o Imperador.
