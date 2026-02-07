menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Atuação de Rayan na Premier League vira assunto entre europeus: 'Um clone'

Rayan estreia como titular, marca gol e salva Bournemouth de derrota

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/02/2026
14:42
Na estreia de Rayan, o Bournemouth venceu o Wolves pela Premier League (Foto: Reprodução/X)
imagem cameraRayan já tem duas participações em gol em 2 jogos (Foto: Reprodução/X)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante brasileiro Rayan marcou seu primeiro gol com a camisa do Bournemouth e garantiu o empate por 1 a 1 contra o Aston Villa, que abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo com Morgan Rogers. O Bournemouth buscou a igualdade aos 10 minutos da etapa final, quando a promessa brasileira finalizou com precisão após jogada individual pelo lado direito do campo, sem dar chances ao goleiro Dibu Martínez.

continua após a publicidade

A segunda boa atuação do atacante pelo do Bournemouth encheu os olhos dos ingleses, que se impressionam com a contratação.

VÍDEO: veja o primeiro gol de Rayan pelo Bournemouth na Premier League

Europeus se encantam com gol

Tradução: Mas a turma da positividade insistiu que Rayan não ajudaria a equipe porque ele era estrangeiro. 2 jogos: 1 gol e 1 assistência.

Tradução: Esse Rayan é craque? Já tem duas participações em gol em 2 jogos.

Tradução: ... observe o Rayan jogar e me diga se ele não é um clone do Adriano.

Tradução: Bournemouth fez de novo com Rayan

Esta foi apenas a segunda partida de Rayan pelo clube inglês. O atacante havia estreado contra o Wolverhampton, quando entrou durante o jogo e contribuiu com uma assistência. Contra o Aston Villa, o brasileiro ganhou sua primeira oportunidade como titular.

📲 Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp

Adriano Imperador vê semelhanças e se rende ao talento de Rayan

A força física, a arrancada e a finalização potente de perna esquerda de Rayan, frequentemente geram comparações com um dos grandes atacantes da história recente do futebol brasileiro: Adriano Imperador. O próprio Didico aprovou a comparação e, com sua humildade característica, "abençoou" o jovem " cria do Vasco.

continua após a publicidade

— Tem várias características minhas, com certeza. É um jogador que tá bem, fazendo boas atuações, tá representando tão bem. Então acho que tem tudo para dar certo — analisou o Imperador.

rayan
Brasileiro Rayan marca primeiro gol e garante empate do Bournemouth (Foto: Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias