Uma expulsão muda tudo: Manchester United vence Tottenham por 2 a 0 na Premier League
Romero comete falta ainda no primeiro tempo, e Red Devils dominam a partida em casa
O Manchester United venceu o Tottenham por 1 a 0 neste sábado (7), no Old Trafford, em partida válida pela 25ª rodada da Premier League.
Com o resultado, a equipe comandada por Michael Carrick alcançou o G4 e assumiu a quarta colocação, com 44 pontos em 25 jogos, resultado de 12 vitórias, oito empates e cinco derrotas, além de 45 gols marcados e 36 sofridos. O time dirigido por Thomas Frank, por outro lado, permanece na parte inferior da tabela, na 14ª posição, com 29 pontos, fruto de sete vitórias, oito empates e 10 derrotas, além de 35 gols anotados e 24 gols sofridos.
Como foi a partida? ⚽
O primeiro tempo transcorreu conforme os interesses do United, que encontrou uma partida aberta, com poucas ações ofensivas de ambos os lados, mas com leve domínio dos anfitriões. Ainda cedo, um lance iria mudar o rumo da partida.
Aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Cristian Romero tentou realizar um passe, mas Casemiro antecipou a jogada e acabou atingido de forma contundente no tornozelo, após o argentino acertar um chute forte no brasileiro. O árbitro assinalou falta e aplicou cartão vermelho direto ao defensor dos Spurs.
Com um jogador a menos, o Tottenham recuou suas linhas e substituiu o ponta-direita Wilson Odobert pelo zagueiro Radu Drăgușin. A partir desse momento, os mandantes passaram a dominar a partida, com boas oportunidades criadas por meio de seus principais jogadores: Casemiro e Bruno Fernandes.
O primeiro gol saiu aos 38', após lance iniciada em cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, executada pelo camisa 8. Em jogada ensaiada, Kobbie Mainoo recebeu a bola rasteira no primeiro pau e fez o passe para Bryan Mbeumo, que finalizou de perna esquerda, da entrada da área, em chute cruzado, sem chances para o goleiro Guglielmo Vicario. 1 a 0 para o Manchester United.
O segundo tempo seguiu roteiro semelhante, com os Red Devils no comando das principais ações ofensivas. Logo aos 3', Bruno cruzou para Luke Shaw, que lançou para o segundo pau. Na sequência, Amad Diallo apareceu para empurrar a bola para o gol, mas o lance foi anulado por posição irregular do atacante.
A melhor oportunidade do Tottenham aconteceu aos 11', quando Xavi Simons finalizou de fora da área; a bola raspou a trave e saiu pela linha de fundo. Além desse lance, as demais chances da equipe visitante surgiram em jogadas pelos pés dos laterais Shaw e Diogo Dalot, do atacante Matheus Cunha e do autor do gol, Mbeumo.
O segundo tento, merecido, saiu do jogador que mais se destacou e mais buscou o ataque ao longo do jog: Bruno Fernandes. Dalot cruzou pelo lado direito na área, a bola passou por Benjamin Šeško pelo alto e sobrou para o português completar de canela, estufando o fundo da rede. 2 a 0 para o Manchester United.
O que vem por aí? 🔎
O próximo compromisso dos Red Devils ocorre na terça-feira (10), às 17h15 (de Brasília), diante do West Ham, no London Stadium, em partida válida pela 26ª rodada da Premier League. O Spurs, por sua vez, atua no mesmo dia, às 16h30 (de Brasília), quando recebe o Newcastle em seus domínios, também pela mesma fase da competição.
