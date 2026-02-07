menu hamburguer
Veja expulsão de Endrick por agressão em jogo do Lyon

Brasileiro vive grande momento no clube francês

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/02/2026
19:49
Endrick comemora gol pelo Lyon (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)
imagem cameraEndrick comemora gol pelo Lyon (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)
Endrick foi expulso por agressão no jogo entre Lyon e Nantes, na tarde deste sábado (7), pela 21° rodada da Ligue 1. Apesar da expulsão do brasileiro, os Les Gones venceram por 1 a 0. Veja o lance que tirou o jovem formado pelo Palmeiras do duelo abaixo:

Endrick foi expulso após disputar bola com Tabibou em Nantes x Lyon
Endrick foi expulso após disputar bola com Tabibou em Nantes x Lyon (Foto: Damien Meyer/AFP)

Veja o lance da expulsão de Endrick pelo Lyon

Começo empolgante do brasileiro

Contratado por empréstimo até o fim da temporada, Endrick entrou em campo com cinco gols marcados pelo Lyon em cinco partidas disputadas. O centroavante se tornou em algumas semanas a grande referência ofensiva do ataque de Paulo Fonseca.

No entanto, Endrick desfalcará o Lyon diante do Nice, pela 22ª rodada da Ligue 1. Além disso, o atacante pode tomar uma punição mais severa por ter recebido o cartão vermelho direto.

Apesar da expulsão do atacante, Lyon venceu o Nantes por 1 a 0. Pavel Sulc foi o autor do único gol da partida marcado aos 24 minutos da etapa inicial aproveitando uma finalização de Afonso Moreira para superar o goleiro Anthony Lopes.

