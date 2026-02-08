De virada, o Manchester City derrotou o Liverpool por 2 a 1 neste domingo (8), pela 25ª rodada da Premier League. A partida foi realizada às 13h30 (de Brasília), em Anfield, com gols marcados por Dominik Szoboszlai, de falta, Bernardo Silva e Haaland, de pênalti.

Com o resultado, o City chegou aos 50 pontos e se aproximou do Arsenal pela liderança do Campeonato Inglês. Os Reds, por outro lado, ocupam a sexta colocação com 39 e sonham com classificação para a Champions League 2026/27.

Como foi Liverpool x Manchester City?

O primeiro tempo em Anfield teve o Manchester City com maior controle das ações. A equipe de Pep Guardiola manteve mais posse de bola, pressionou o Liverpool e ocupou o campo ofensivo durante boa parte da etapa inicial, mas não conseguiu transformar o domínio em gols.

Logo aos 2 minutos, o City criou sua melhor chance. Bernardo Silva avançou pelo meio e lançou Haaland, que se atrapalhou no domínio, mas finalizou a ponto de obrigar Alisson a fazer grande defesa. O time visitante voltou a levar perigo aos 11, quando Haaland acionou Marmoush em profundidade.

O atacante tentou driblar o goleiro e desperdiçou a oportunidade, mas o lance acabou anulado por impedimento. Aos 16, Marmoush caiu após disputa com Konaté na entrada da área e pediu pênalti, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

O Manchester City seguiu criando chances. Aos 33 minutos, após cobrança de lateral, Bernardo Silva levantou a bola na área e Haaland finalizou para nova defesa de Alisson. O Liverpool reclamou de pênalti aos 42, após disputa entre Salah e Bernardo Silva dentro da área, mas novamente a arbitragem não assinalou infração. Mesmo pressionado, o Liverpool segurou o empate sem gols até o intervalo.

Bernardo faz gol de empate do Manchester City contra o Liverpool em Anfield (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O segundo tempo começou com mudança de postura do Liverpool, que passou a adiantar as linhas e pressionar o Manchester City. A equipe da casa ganhou presença ofensiva e criou situações próximas à área adversária, como na jogada aos 20 minutos, quando Wirtz recebeu dentro da área e tentou a finalização, mas foi bloqueado pela defesa.

Aos 23 minutos, os jogadores do Liverpool pediram pênalti em disputa envolvendo Salah, mas a arbitragem marcou falta fora da área. Na cobrança, o próprio Salah finalizou, mas mandou por cima do gol. A pressão foi convertida em gol aos 28. Szoboszlai cobrou falta da intermediária com efeito e abriu o placar para o Liverpool.

O City reagiu na reta final. Aos 38 minutos, após bola levantada na área, Haaland cabeceou, e Bernardo Silva se antecipou a Alisson para finalizar e deixar tudo igual. O gol confirmou a reação dos visitantes e manteve o equilíbrio no placar.

Nos minutos finais, o Manchester City conseguiu a virada. Matheus Nunes foi lançado pela direita da área, acabou derrubado por Alisson e a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, Haaland bateu no canto esquerdo do goleiro brasileiro. Depois, em contra-ataque, o time de Guardiola aproveitou que Alisson estava fora do gol e Cherki chutou de longe. Porém, o gol não valeu; Szoboszlai foi expulso ao disputar bola com Haaland.

O que vem por aí?

O Manchester City tem encontro marcado com o Fulham no Emirates Stadium, na quarta-feira (11), às 16h (de Brasília), pela 26ª rodada da Premier League. O Liverpool, por sua vez, encara o Sunderland fora de casa, no mesmo dia, às 17h15.

