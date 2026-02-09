Nesta segunda-feira (9), a agenda do futebol traz jogos por competições nacionais e internacionais. O dia tem duelo decisivo na AFC Champions League Elite, clássico em Portugal, partidas pelos campeonatos Italiano, Espanhol e compromissos nos estaduais, com transmissões na TV e no streaming.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026):

AFC Champions League Elite

13h – Shabab Al Ahli x Al Hilal – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Turco

14h – Fenerbahçe x Gençlerbirligi – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

14h30 – Atalanta x Cremonese – Xsports e Disney+

16h45 – Roma x Cagliari – CazéTV e Disney+

Campeonato Português

15h45 – Famalicão x AVS – Disney+

17h45 – Porto x Sporting – ESPN e Disney+

Thiago Silva em ação pelo Porto, no Campeonato Português (Foto: Divulgação/Porto)

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

16h30 – Racing Santander x Mirandés – Disney+

Campeonato Espanhol

17h – Villarreal x Espanyol – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h – Sheffield United x Middlesbrough – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Cearense

19h – Quixadá x Maranguape – FCF TV

19h – Tirol x Maracanã – FCF TV

Campeonato Argentino

19h15 – Estudiantes x Deportivo Riestra – Disney+

21h30 – Estudiantes de Río Cuarto x Independiente Rivadavia – Disney+

Campeonato Paraibano

19h30 – Serra Branca x Nacional de Patos – Canal GOAT

Campeonato Uruguaio

20h – Cerro x Danubio – Disney+

Campeonato Gaúcho

20h – Juventude x São José-RS – Sportv e Premiere

Campeonato Catarinense

20h – Marcílio Dias x Carlos Renaux – SportyNet e Metrópoles Esportes

