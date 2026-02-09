Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (9/2/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Nesta segunda-feira (9), a agenda do futebol traz jogos por competições nacionais e internacionais. O dia tem duelo decisivo na AFC Champions League Elite, clássico em Portugal, partidas pelos campeonatos Italiano, Espanhol e compromissos nos estaduais, com transmissões na TV e no streaming.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026):
AFC Champions League Elite
13h – Shabab Al Ahli x Al Hilal – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Turco
14h – Fenerbahçe x Gençlerbirligi – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano
14h30 – Atalanta x Cremonese – Xsports e Disney+
16h45 – Roma x Cagliari – CazéTV e Disney+
Campeonato Português
15h45 – Famalicão x AVS – Disney+
17h45 – Porto x Sporting – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
16h30 – Racing Santander x Mirandés – Disney+
Campeonato Espanhol
17h – Villarreal x Espanyol – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
17h – Sheffield United x Middlesbrough – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Cearense
19h – Quixadá x Maranguape – FCF TV
19h – Tirol x Maracanã – FCF TV
Campeonato Argentino
19h15 – Estudiantes x Deportivo Riestra – Disney+
21h30 – Estudiantes de Río Cuarto x Independiente Rivadavia – Disney+
Campeonato Paraibano
19h30 – Serra Branca x Nacional de Patos – Canal GOAT
Campeonato Uruguaio
20h – Cerro x Danubio – Disney+
Campeonato Gaúcho
20h – Juventude x São José-RS – Sportv e Premiere
Campeonato Catarinense
20h – Marcílio Dias x Carlos Renaux – SportyNet e Metrópoles Esportes
