FPF tenta retorno de Cristiano Ronaldo à seleção em novembro

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), afirmou que a entidade trabalha para recompor o relacionamento com Cristiano Ronaldo e garantir o retorno do camisa 7 à seleção portuguesa. O dirigente classificou a crise com o técnico Jorge Jesus como um "mal-entendido" e defendeu a abertura do processo disciplinar como um procedimento normal da federação.

A declaração foi feita após o Conselho de Disciplina (CD) da FPF abrir processo contra Ronaldo e aplicar suspensão preventiva ao jogador. A medida ocorreu depois de o atacante abandonar a concentração de Portugal durante a Data Fifa na Dinamarca.

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Proença deixou claro que não se pronunciaria sobre o mérito da apuração em andamento. "Sobre o processo, não vou fazer qualquer tipo de comentário, seria o processo normal", disse o presidente da FPF à imprensa portuguesa.

O dirigente descreveu o momento como favorável a uma reaproximação, citando vontade declarada de todas as partes envolvidas. "Este é o momento da tranquilidade, de serenidade. Há uma grande vontade de ter o nosso capitão de volta. Haverá um processo disciplinar normal; as instâncias, de forma independente, irão avaliar, mas o que registramos é uma vontade da FPF de poder ter o capitão rapidamente conosco", afirmou Proença.

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O presidente ainda explicou que a vontade é expressa também pelo treinador Jorge Jesus – que disse que, desde que desportivamente esteja em condições, Portugal terá Cristiano de volta –, além do próprio jogador. "Uma grande vontade do nosso capitão de voltar à seleção, espaço onde ele se diz feliz. Estamos a fazer todos o nosso trabalho, porque a vontade é comum e coletiva", complementou.

Jorge Jesus após a vitória de Portugal sobre a Dinamarca pela Nations League (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/AFP)

Processo disciplinar para Cristiano Ronaldo

O regulamento disciplinar da FPF prevê punição de um a seis meses para atleta convocado que abandona as atividades da seleção sem justificativa, além de multa, conforme o artigo 160 do texto normativo. A decisão sobre a extensão da punição cabe exclusivamente ao Conselho de Disciplina, órgão autônomo da federação.

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Proença disse que gostaria de contar com Ronaldo já na próxima Data Fifa, em novembro, mas reconheceu que o calendário depende do CD. "Isso dependerá só do CD, que é um órgão autônomo, e fará o seu trabalho. Estamos a preparar o próximo estágio, no qual contamos com os 25 jogadores, assim haja essas condições desportivas. FPF e seu presidente, dentro deste espírito de tranquilidade, falando com todas as partes, já elas tendo demonstrado publicamente a sua vontade de termos novamente o capitão conosco, há uma vontade expressa por todos", declarou o dirigente.

De acordo com o presidente da FPF, essa vontade junta não somente ele e a própria federação, mas também técnico, capitão e jogadores. "Todos, sem exceção, queremos estar juntos novamente em novembro", disse.

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Proença também ressaltou o bom início de Portugal na Liga das Nações e o objetivo de revalidar o título europeu. Ao se referir a Ronaldo, Proença o chamou de "o melhor jogador português de todos os tempos" e afirmou que se empenhará pessoalmente para criar as condições necessárias ao retorno do capitão.