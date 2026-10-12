FPF tenta retorno de Cristiano Ronaldo à seleção em novembro
Pedro Proença, presidente da federação, diz que há vontade de todas as partes para o atacante voltar, apesar de processo disciplinar
Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), afirmou que a entidade trabalha para recompor o relacionamento com Cristiano Ronaldo e garantir o retorno do camisa 7 à seleção portuguesa. O dirigente classificou a crise com o técnico Jorge Jesus como um "mal-entendido" e defendeu a abertura do processo disciplinar como um procedimento normal da federação.
A declaração foi feita após o Conselho de Disciplina (CD) da FPF abrir processo contra Ronaldo e aplicar suspensão preventiva ao jogador. A medida ocorreu depois de o atacante abandonar a concentração de Portugal durante a Data Fifa na Dinamarca.
Proença deixou claro que não se pronunciaria sobre o mérito da apuração em andamento. "Sobre o processo, não vou fazer qualquer tipo de comentário, seria o processo normal", disse o presidente da FPF à imprensa portuguesa.
O dirigente descreveu o momento como favorável a uma reaproximação, citando vontade declarada de todas as partes envolvidas. "Este é o momento da tranquilidade, de serenidade. Há uma grande vontade de ter o nosso capitão de volta. Haverá um processo disciplinar normal; as instâncias, de forma independente, irão avaliar, mas o que registramos é uma vontade da FPF de poder ter o capitão rapidamente conosco", afirmou Proença.
O presidente ainda explicou que a vontade é expressa também pelo treinador Jorge Jesus – que disse que, desde que desportivamente esteja em condições, Portugal terá Cristiano de volta –, além do próprio jogador. "Uma grande vontade do nosso capitão de voltar à seleção, espaço onde ele se diz feliz. Estamos a fazer todos o nosso trabalho, porque a vontade é comum e coletiva", complementou.
Processo disciplinar para Cristiano Ronaldo
O regulamento disciplinar da FPF prevê punição de um a seis meses para atleta convocado que abandona as atividades da seleção sem justificativa, além de multa, conforme o artigo 160 do texto normativo. A decisão sobre a extensão da punição cabe exclusivamente ao Conselho de Disciplina, órgão autônomo da federação.
Proença disse que gostaria de contar com Ronaldo já na próxima Data Fifa, em novembro, mas reconheceu que o calendário depende do CD. "Isso dependerá só do CD, que é um órgão autônomo, e fará o seu trabalho. Estamos a preparar o próximo estágio, no qual contamos com os 25 jogadores, assim haja essas condições desportivas. FPF e seu presidente, dentro deste espírito de tranquilidade, falando com todas as partes, já elas tendo demonstrado publicamente a sua vontade de termos novamente o capitão conosco, há uma vontade expressa por todos", declarou o dirigente.
De acordo com o presidente da FPF, essa vontade junta não somente ele e a própria federação, mas também técnico, capitão e jogadores. "Todos, sem exceção, queremos estar juntos novamente em novembro", disse.
Proença também ressaltou o bom início de Portugal na Liga das Nações e o objetivo de revalidar o título europeu. Ao se referir a Ronaldo, Proença o chamou de "o melhor jogador português de todos os tempos" e afirmou que se empenhará pessoalmente para criar as condições necessárias ao retorno do capitão.
— Ultrapassadas as divergências, que tive o cuidado de adjetivar como um mal-entendido, temos de aprender com o processo, e neste momento, a vontade, a serenidade e o apelo à tranquilidade e à vontade de termos conosco o melhor jogador português de todos os tempos, com mais de duas décadas dedicadas à FPF e seleção, espaço onde ele gosta muito de estar, e o presidente da FPF vai criar todas as condições para que isto aconteça — completou.
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