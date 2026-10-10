Ex-técnico da Inglaterra defende corte de Cristiano na seleção

Sam Allardyce, ex-técnico da seleção inglesa, afirmou que Jorge Jesus precisará abandonar a dependência de Cristiano Ronaldo e planejar o futuro da seleção portuguesa sem o atacante. A declaração foi feita no podcast "No Tippy Tappy Football" e se soma à polêmica gerada pela saída do jogador durante uma concentração da equipe nacional.

Para o inglês, a transição é inevitável e cabe ao atual treinador de Portugal tomar a decisão. "Alguém terá de cortar o cordão umbilical mais cedo ou mais tarde, e este treinador não é de rodeios", disse o britânico. Ele descreveu Jesus como um técnico direto e experiente, da "velha guarda", e elogiou seu histórico no futebol português, que inclui títulos nacionais.

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Paralelo com o Manchester United

Sam Allardyce traçou um paralelo entre a situação atual e o fim da segunda passagem de Ronaldo pelo Manchester United. Segundo o inglês, o treinador dos Reds à época precisou "engolir o sapo" ao afastar o jogador por considerá-lo velho demais para o modelo de jogo que queria implementar. "O que depois se torna num grande tema de imprensa, que é mais do mesmo", completou.

Allardyce disse ter enfrentado situações parecidas ao longo da própria carreira. Para ele, chega um momento em que o treinador precisa sentar o jogador e ser direto: "Já chega. Lamento, mas achamos que estás um pouco abaixo do nível que queremos agora." O técnico reconheceu que ninguém reage bem a esse tipo de conversa, inclusive ele mesmo quando estava jogando, mas é necessária.

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Elogios a Cristinao Ronaldo

Apesar de defender o fim do ciclo de Ronaldo na seleção, Allardyce foi extenso nos elogios ao atacante. Ele o colocou entre os maiores jogadores da história e destacou a longevidade do camisa 7, que tem 41 anos. Citou Jude Bellingham como alguém que poderia trilhar caminho semelhante, mas ressaltou que casos assim são raríssimos.

"É a dedicação que te mantém no topo do futebol e a jogar durante mais tempo do que qualquer outro. Não há muitos jogadores tão dedicados como ele", afirmou Allardyce. Ainda assim, ele foi categórico ao concluir: "Mais cedo ou mais tarde, alguém, e este treinador é suficientemente corajoso, tem de lhe dizer: 'Tens de ir embora'."