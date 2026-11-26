A presença de Lionel Messi está oficialmente confirmada para o jogo de despedida de Carlos Tévez, agendado para o dia 20 de dezembro, na Bombonera, em Buenos Aires. A participação do camisa 10, que já havia sido adiantada pelo próprio ex-atacante no fim de outubro, foi ratificada nesta quinta-feira (26) pelos organizadores nas redes sociais.

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O evento na capital argentina ganhará um peso simbólico extra por marcar o reencontro do astro do Inter Miami com a torcida local. Será a primeira atuação dele em seu país natal desde que encerrou o ciclo pela seleção nacional — compromisso que antecede também um amistoso da equipe norte-americana diante do River Plate, marcado para o dia 19 de janeiro, no estádio Monumental de Núñez.

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O confronto colocará frente a frente um selecionado de ídolos do Boca Juniors e uma equipe formada por amigos do ex-jogador. A lista de convidados reúne estrelas consagradas do futebol mundial, incluindo o presidente xeneize Juan Román Riquelme, além de nomes como Gianluigi Buffon, Sergio Agüero, Arturo Vidal, Edwin van der Sar, Rio Ferdinand e Patrice Evra.

Expectativa por Cristiano Ronaldo e Messi juntos

Após a confirmação do astro argentino, a expectativa gira em torno da presença de Cristiano Ronaldo — parceiro de ataque de Tévez no Manchester United entre 2007 e 2009. O anfitrião já declarou publicamente o desejo de contar com o português. Outra personalidade que pode aparecer na Bombonera é Franco Colapinto, piloto da Fórmula 1 que, segundo o próprio ex-atacante, manifestou vontade de participar da festa.

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Entre 2007 e 2009, Cristiano Ronaldo e Tévez formaram o poderoso ataque do Manchester United (Foto: AFP)

Carreira vitoriosa te 'Carlitos' nos gramados

Aos 42 anos, Tévez pendurou as chuteiras em junho de 2022 e seguiu carreira como treinador. Revelado nas categorias de base do Boca Juniors, o ex-atacante construiu uma trajetória marcante no futebol internacional, acumulando passagens de destaque pelo Corinthians no Brasil, além de grandes clubes da Inglaterra — como West Ham, Manchester United e Manchester City — e da Itália, onde defendeu a Juventus.