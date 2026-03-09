Rodrygo passará por cirurgia na manhã desta terça-feira (10), em Madri, na Espanha. O brasileiro rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e o menisco externo do joelho direito. A lesão ocorreu na derrota do Real Madrid para o Getafe, em partida válida pela 26ª rodada da La Liga, no dia 2 de março.

A lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) é uma das mais graves para jogadores de futebol, com tempo médio de recuperação entre seis e 12 meses. Assim, Rodrygo está fora da Copa do Mundo de 2026. O atacante foi um dos nomes mais presentes da Seleção Brasileira ao longo do ciclo desta edição e era uma peça de confiança do técnico Carlo Ancelotti na busca pela sexta estrela. A cirurgia de reconstrução do ligamento será feita pelo médico espanhol Manuel Leyes Vence.

Na ocasião, Rodrygo entrou em campo aos nove minutos do segundo tempo da partida contra o Getafe, no Santiago Bernabéu. Pouco depois, caiu no gramado com dores, mas conseguiu continuar e permaneceu até o fim do jogo. Apesar do domínio nas ações ofensivas, o Madrid perdeu por 1 a 0, com tento de Martín Satriano, aos 39 minutos do primeiro tempo.

Rodrygo encerra a temporada 2025/26 com três gols e quatro assistências em 27 partidas pelo Real Madrid, além de 1116 minutos em campo. O atacante de 25 anos defende o clube desde 2019 e soma 297 jogos no período, com 71 gols e 57 assistências.

O Real ocupa a vice-liderança da La Liga com 63 pontos — quatro atrás do Barcelona — após 27 rodadas, com campanha de 20 vitórias, três empates e quatro derrotas, além de 56 gols marcados e 23 sofridos. A próxima dança será contra o Manchester City, em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League, nesta quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. A partida de volta está marcada para o dia 17, no Etihad Stadium.

Jogadores do Real Madrid aquecem antes da partida contra o Celta de Vigo, no Estádio Balaídos, pela La Liga (Foto: Miguel Riopa/AFP)

