Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (10/03/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A rodada desta terça-feira (10) é marcada pelos jogos de ida das oitavas de final da Champions League. Destaque para Galatasaray x Liverpool, Newcastle x Barcelona, Atlético de Madrid x Tottenham e Atalanta x Bayern de Munique. Na América do Sul, Botafogo x Barcelona-EQU decide vaga na Pré-Libertadores. O destaque nacional fica para Mirassol x Santos pelo Campeonato Brasileiro.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 10 de março de 2026):
Copa da Ásia Feminina
6h – Japão (F) x Vietnã (F) – Disney+
Champions League (Oitavas de Final - Jogos de Ida)
14h45 – Galatasaray x Liverpool – TNT e HBO Max
17h – Newcastle x Barcelona – TNT e HBO Max
17h – Atlético de Madrid x Tottenham – Space e HBO Max
17h – Atalanta x Bayern de Munique – HBO Max
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
17h – Stoke City x Ipswich Town – Xsports e Disney+
Libertadores Sub-20
19h – Bolívar Sub-20 x Flamengo Sub-20 – Sportv, Canal GOAT e Xsports
21h – Independiente Medellín Sub-20 x Estudiantes de Mérida Sub-20 – Xsports
Campeonato Argentino
19h45 – Tigre x Vélez Sarsfield – ESPN 4 e Disney+
22h – Sarmiento x Racing – ESPN 4 e Disney+
Concacaf Champions Cup
20h – Philadelphia Union x América-MEX – Disney+
22h – Monterrey x Cruz Azul – Disney+
Pré-Libertadores (Terceira Fase)
21h30 – Botafogo x Barcelona-EQU – ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro
21h30 – Mirassol x Santos – Prime Video
