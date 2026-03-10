menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (10/03/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/03/2026
06:00
Raphinha antes do jogo entre Barcelona e Athletic Bilbao(Foto: X do Barcelona / Reprodução)
imagem cameraRaphinha antes do jogo entre Barcelona e Athletic Bilbao(Foto: X do Barcelona / Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A rodada desta terça-feira (10) é marcada pelos jogos de ida das oitavas de final da Champions League. Destaque para Galatasaray x Liverpool, Newcastle x Barcelona, Atlético de Madrid x Tottenham e Atalanta x Bayern de Munique. Na América do Sul, Botafogo x Barcelona-EQU decide vaga na Pré-Libertadores. O destaque nacional fica para Mirassol x Santos pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 10 de março de 2026):

Copa da Ásia Feminina

6h – Japão (F) x Vietnã (F) – Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Champions League (Oitavas de Final - Jogos de Ida)

14h45 – Galatasaray x Liverpool – TNT e HBO Max
17h – Newcastle x Barcelona – TNT e HBO Max
17h – Atlético de Madrid x Tottenham – Space e HBO Max
17h – Atalanta x Bayern de Munique – HBO Max

continua após a publicidade
Lamine Yamal marcou o gol da vitória do Barcelona sobre o Athletic Bilbao por La Liga (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)
Lamine Yamal marcou o gol da vitória do Barcelona sobre o Athletic Bilbao por La Liga (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

➡️ Clique para assistir na HBO Max

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h – Stoke City x Ipswich Town – Xsports e Disney+

Libertadores Sub-20

19h – Bolívar Sub-20 x Flamengo Sub-20 – Sportv, Canal GOAT e Xsports
21h – Independiente Medellín Sub-20 x Estudiantes de Mérida Sub-20 – Xsports

Campeonato Argentino

19h45 – Tigre x Vélez Sarsfield – ESPN 4 e Disney+
22h – Sarmiento x Racing – ESPN 4 e Disney+

Concacaf Champions Cup

20h – Philadelphia Union x América-MEX – Disney+
22h – Monterrey x Cruz Azul – Disney+

Pré-Libertadores (Terceira Fase)

21h30 – Botafogo x Barcelona-EQU – ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro

21h30 – Mirassol x Santos – Prime Video

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias