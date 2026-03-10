O ex-atacante Cacau, brasileiro naturalizado alemão, entende que o Brasil chega mais forte do que a Alemanha para a Copa do Mundo deste ano. Apesar de observar semelhanças no momento das duas seleções, o hoje porta-voz do Stuttgart prevê evolução da equipe verde-amarela sob comando de Carlo Ancelotti, como analisou em entrevista ao Lance!.

— As duas seleções estão em momento parecido, se reencontrando. A Alemanha vem de duas eliminações na primeira fase, o que nunca tinha acontecido. Alguns jogadores importantes saíram, deixaram um vácuo. Kimmich agora é um dos líderes, tem jovens promessas como Musiala e Wirtz. O talento existe, mas precisa se encontrar como seleção, ainda não mostrou todo o seu potencial. Eu vejo o Brasil com mais experiência, talento e potencial, mas também precisa virar um grupo, para os talentos decidirem as partidas. E creio que com a chegada do Ancelotti a probabilidade de se criar esse espírito de equipe aumentou. Eu vejo o Brasil mais forte do que a Alemanha — opinou.

Cacau, que disputou a Copa do Mundo de 2010 com a Alemanha, está na torcida pelo sucesso do Brasil em 2026. Apesar de partilhar o amor pelas duas nações, o ex-jogador quer ver o seu país de origem encerrar o jejum de 24 anos sem levantar a taça mais importante do futebol mundial.

— É sempre um paradoxo para mim. Já tenho mais tempo de Alemanha do que tive no Brasil. Isso diz bastante. Por outro lado, minhas raízes são brasileiras. Eu cresci vendo o futebol brasileiro, tendo o sonho de jogar pela Seleção. E hoje eu realmente torço para as duas seleções. Meus filhos são 100% torcedores da Alemanha, se identificam com os jogadores, e eu fico nesse meio-termo, sempre olhando para o Brasil. O último sucesso da Alemanha foi recente, em 2014, apesar de não ter passado da primeira fase nas últimas Copas. Então seria bom o Brasil voltar a vencer um título, nosso povo está precisando — contou.

Cacau vibra em uma de suas 23 partidas com a camisa da Alemanha (Foto: AFP)

Copa do Mundo de 2026 será redenção para Brasil e Alemanha?

Donas de nove títulos mundiais somados — cinco dos sul-americanos e quatro dos europeus — Brasil e Alemanha não fizeram bonito nas últimas duas edições. Após o encontro com fim trágico para a Seleção na semifinal do torneio de 2014, vencido pela Alemanha, as duas nações não conseguiram repetir as campanhas nos campeonatos seguintes. Enquanto a equipe brasileira caiu nas quartas de final em 2018 e 2022, o time alemão sequer chegou ao mata-mata, com duas quedas na fase de grupos.