Olho neles, Ancelotti! Quem pode surgir na convocação da Seleção

Carlo Ancelotti fará na próxima segunda-feira (16) uma das convocações mais esperadas desde que assumiu a Seleção Brasileira, há menos de um ano. Isso porque a lista que o treinador irá anunciar para os amistosos com França e Croácia, no fim deste mês, será a última antes da convocação final para a Copa do Mundo, que começará em pouco mais de três meses. A atuação de brasileiros mundo afora nos últimos dias merece atenção especial do técnico italiano, e a série especial do Lance! "Olho Neles, Ancelotti!" destaca alguns deles.

Luiz Júnior, do Villarreal, começa a chamar a atenção no gol

Carlo Ancelotti e a comissão técnica da Seleção não têm dúvidas quanto ao titular do gol do Brasil, com Alisson seguindo soberano. Ederson, mais uma vez, é o favorito para ser o primeiro reserva. Mas a vaga de terceiro goleiro está totalmente aberta: Bento e Hugo Souza se revezam, John já foi chamado, e agora surge um possível novo nome: Luiz Júnior, do Villarreal.

O goleiro de 25 anos e 1,92m assumiu a titularidade no segundo semestre do ano passado, e recentemente ficou três jogos sem sofrer gols no Espanhol — melhor marca do clube em três temporadas. Nesse final de semana, fez seis defesas consideradas difíceis na vitória por 2 a 1 sobre o Elche.

João Pedro empilha gols pelo Chelsea

João Pedro saiu do banco para fazer o gol que salvou o Chelsea daquela que seria uma eliminação vexatória para o Wrexham na Copa da Inglaterra. Foi o 11º gol do brasileiro apenas este ano pelo time inglês — além desse, foram oito pela Premier League e dois pela Champions League.

Na semana passada, João Pedro marcou um triplete (ou hat-trick) na goleada por 4 a 1 do Chelsea sobre o Aston Villa. Ele é o artilheiro do time na temporada europeia, com 18 gols. Em 38 jogos, ainda deu seis assistências. E Ancelotti já está de olho nele há um bom tempo: o atacante atuou em três partidas sob o comando do técnico na Seleção

Alisson Santos

O ponta do Napoli briga por uma vaga num setor concorrido da Seleção e, com o perdão do trocadilho, corre por fora. Mas tem ganhado destaque no Napoli: virou titular do time italiano e marcou gol decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Torino, na sexta-feira (6).

Gabriel Martinelli e Andrey Santos

Ancelotti está de olho neles desde que assumiu a Seleção. O volante já atuou em três partidas sob o comando do treinador, enquanto o atacante participou de quatro partidos. Ambos têm mantido boas atuações por Chelsea e Arsenal.