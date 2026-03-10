Estádios que já sediaram o jogo de abertura da Copa do Mundo
Dos palcos históricos do Uruguai aos megaestádios modernos do século XXI.
- Matéria
- Mais Notícias
O jogo de abertura da Copa do Mundo é mais do que a primeira partida do torneio. Ele simboliza o início oficial do maior evento esportivo do planeta, concentra cerimônias, apresentações culturais e, em muitos casos, envolve a seleção anfitriã. Ao longo da história, os estádios escolhidos para essa partida revelam muito sobre o momento político, econômico e esportivo de cada país-sede. O Lance! lista os estádios que já sediaram o jogo de abertura da Copa do Mundo.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Nas primeiras décadas, os palcos eram estruturas mais simples, com capacidades modestas e organização ainda em consolidação. Com o passar dos anos, os estádios tornaram-se cada vez mais monumentais, acompanhando a transformação da Copa em um espetáculo global transmitido para bilhões de pessoas.
Alguns desses estádios se tornaram ícones absolutos do futebol mundial, como o Estádio do Maracanã, o Estádio Azteca e o antigo Wembley Stadium. Outros marcaram época por representarem modernização, como o Stade de France e o Luzhniki Stadium.
Além da simbologia arquitetônica, o jogo inaugural muitas vezes produziu resultados históricos, zebras inesperadas ou atuações emblemáticas. Em várias edições, a seleção anfitriã esteve em campo; em outras, o duelo envolveu campeões mundiais ou confrontos de tradição.
A seguir, a lista completa dos estádios que sediaram o jogo de abertura da Copa do Mundo de 1930 a 2022.
Estádios que já sediaram o jogo de abertura da Copa do Mundo
1930 – Estadio Pocitos - estádio sediou o primeiro jogo da história das Copas
Montevidéu, Uruguai
França 4×1 México
Capacidade aproximada: 10.000
Primeiro estádio da história a receber uma partida inaugural de Copa.
1934 – Stadio Nazionale del PNF
Roma, Itália
Itália 2×1 Estados Unidos
Capacidade aproximada: 35.000
1938 – Stade Olympique de Colombes
Paris, França
Alemanha 1×1 Suíça
Capacidade aproximada: 60.000
1950 – Estádio do Maracanã
Rio de Janeiro, Brasil
Brasil 4×0 México
Capacidade aproximada na época: cerca de 200.000
Um dos maiores públicos já registrados na história do futebol.
1954 – Stade Olympique de la Pontaise
Lausanne, Suíça
Suíça 2×1 Itália
Capacidade aproximada: 30.000
1958 – Råsunda Stadium
Solna, Suécia
Suécia 3×0 Áustria
Capacidade aproximada: 40.000
1962 – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
Santiago, Chile
Chile 3×1 Itália
Capacidade aproximada: 65.000
1966 – Wembley Stadium
Londres, Inglaterra
Inglaterra 0×0 Uruguai
Capacidade aproximada: 98.000
1970 – Estádio Azteca - primeiro jogo de abertura do estádio
Cidade do México, México
México 0×0 União Soviética
Capacidade aproximada: 107.000
1974 – Volksparkstadion
Hamburgo, Alemanha Ocidental
Alemanha Ocidental 0×0 Austrália
Capacidade aproximada: 70.000
1978 – Estádio Monumental Antonio Vespucio Liberti
Buenos Aires, Argentina
Argentina 1×0 Hungria
Capacidade aproximada: 70.000
1982 – Camp Nou
Barcelona, Espanha
Argentina 0×1 Bélgica
Capacidade aproximada: 120.000
1986 – Estádio Azteca - segundo jogo de abertura do estádio
Cidade do México, México
México 1×1 Bulgária
Capacidade aproximada: 114.600
1990 – San Siro
Milão, Itália
Argentina 0×1 Camarões
Capacidade aproximada: 85.700
1994 – Soldier Field
Chicago, Estados Unidos
Alemanha 1×0 Bolívia
Capacidade aproximada: 60.000
1998 – Stade de France - estádio da abertura e da final
Saint-Denis, França
Brasil 2×1 Escócia
Capacidade aproximada: 80.000
2002 – Seoul World Cup Stadium
Seul, Coreia do Sul
França 0×1 Senegal
Capacidade aproximada: 69.000
2006 – Allianz Arena
Munique, Alemanha
Alemanha 4×2 Costa Rica
Capacidade aproximada: 66.000
2010 – FNB Stadium
Joanesburgo, África do Sul
África do Sul 1×1 México
Capacidade aproximada: 94.700
2014 – Arena Corinthians - segundo estádio brasileiro a sediar a abertura
São Paulo, Brasil
Brasil 3×1 Croácia
Capacidade aproximada: 67.000
2018 – Luzhniki Stadium
Moscou, Rússia
Rússia 5×0 Arábia Saudita
Capacidade aproximada: 81.000
2022 – Al Bayt Stadium
Al Khor, Catar
Catar 0×2 Equador
Capacidade aproximada: 68.895
2026 - Estádio Azteca - terceira vez que o estádio sedia a abertura
Cidade do México, México
México x África do Sul
Capacidade aproximada: 87,523
Curiosidades históricas dos estádios
- O Estádio Azteca é o único estádio a sediar mais de um jogo de abertura (1970, 1986 e 2026).
- O Maracanã e o Camp Nou receberam apenas uma abertura cada, apesar do tamanho histórico.
- Em várias edições recentes, o país-sede disputou o jogo inaugural.
Os estádios das partidas de abertura ajudam a contar a própria evolução da Copa do Mundo: de torneio regionalizado para evento global de proporções gigantescas.
- Matéria
- Mais Notícias