Lancepédia

Estádios que já sediaram o jogo de abertura da Copa do Mundo

Dos palcos históricos do Uruguai aos megaestádios modernos do século XXI.

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 10/03/2026
07:04
Estadio Azteca Mexico City, no México (Foto: Divulgação/ Fifa)
O Estádio Azteca é o único a sediar mais de uma abertura de Copa do Mundo.
Ver Resumo da matéria por IA
O jogo de abertura da Copa do Mundo simboliza o início do maior evento esportivo do planeta.
Estádios escolhidos refletem momentos políticos, econômicos e esportivos dos países-sede.
A evolução dos estádios acompanhou a transformação da Copa em um evento global.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O jogo de abertura da Copa do Mundo é mais do que a primeira partida do torneio. Ele simboliza o início oficial do maior evento esportivo do planeta, concentra cerimônias, apresentações culturais e, em muitos casos, envolve a seleção anfitriã. Ao longo da história, os estádios escolhidos para essa partida revelam muito sobre o momento político, econômico e esportivo de cada país-sede. O Lance! lista os estádios que já sediaram o jogo de abertura da Copa do Mundo.

Nas primeiras décadas, os palcos eram estruturas mais simples, com capacidades modestas e organização ainda em consolidação. Com o passar dos anos, os estádios tornaram-se cada vez mais monumentais, acompanhando a transformação da Copa em um espetáculo global transmitido para bilhões de pessoas.

Alguns desses estádios se tornaram ícones absolutos do futebol mundial, como o Estádio do Maracanã, o Estádio Azteca e o antigo Wembley Stadium. Outros marcaram época por representarem modernização, como o Stade de France e o Luzhniki Stadium.

Além da simbologia arquitetônica, o jogo inaugural muitas vezes produziu resultados históricos, zebras inesperadas ou atuações emblemáticas. Em várias edições, a seleção anfitriã esteve em campo; em outras, o duelo envolveu campeões mundiais ou confrontos de tradição.

A seguir, a lista completa dos estádios que sediaram o jogo de abertura da Copa do Mundo de 1930 a 2022.

Estádios que já sediaram o jogo de abertura da Copa do Mundo

1930 – Estadio Pocitos - estádio sediou o primeiro jogo da história das Copas

Montevidéu, Uruguai
França 4×1 México
Capacidade aproximada: 10.000

Primeiro estádio da história a receber uma partida inaugural de Copa.

1934 – Stadio Nazionale del PNF

Roma, Itália
Itália 2×1 Estados Unidos
Capacidade aproximada: 35.000

1938 – Stade Olympique de Colombes

Paris, França
Alemanha 1×1 Suíça
Capacidade aproximada: 60.000

1950 – Estádio do Maracanã

Rio de Janeiro, Brasil
Brasil 4×0 México
Capacidade aproximada na época: cerca de 200.000

Um dos maiores públicos já registrados na história do futebol.

1954 – Stade Olympique de la Pontaise

Lausanne, Suíça
Suíça 2×1 Itália
Capacidade aproximada: 30.000

1958 – Råsunda Stadium

Solna, Suécia
Suécia 3×0 Áustria
Capacidade aproximada: 40.000

1962 – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Santiago, Chile
Chile 3×1 Itália
Capacidade aproximada: 65.000

1966 – Wembley Stadium

Londres, Inglaterra
Inglaterra 0×0 Uruguai
Capacidade aproximada: 98.000

1970 – Estádio Azteca - primeiro jogo de abertura do estádio

Cidade do México, México
México 0×0 União Soviética
Capacidade aproximada: 107.000

1974 – Volksparkstadion

Hamburgo, Alemanha Ocidental
Alemanha Ocidental 0×0 Austrália
Capacidade aproximada: 70.000

1978 – Estádio Monumental Antonio Vespucio Liberti

Buenos Aires, Argentina
Argentina 1×0 Hungria
Capacidade aproximada: 70.000

1982 – Camp Nou

Barcelona, Espanha
Argentina 0×1 Bélgica
Capacidade aproximada: 120.000

1986 – Estádio Azteca - segundo jogo de abertura do estádio

Cidade do México, México
México 1×1 Bulgária
Capacidade aproximada: 114.600

1990 – San Siro

Milão, Itália
Argentina 0×1 Camarões
Capacidade aproximada: 85.700

1994 – Soldier Field

Chicago, Estados Unidos
Alemanha 1×0 Bolívia
Capacidade aproximada: 60.000

1998 – Stade de France - estádio da abertura e da final

Saint-Denis, França
Brasil 2×1 Escócia
Capacidade aproximada: 80.000

2002 – Seoul World Cup Stadium

Seul, Coreia do Sul
França 0×1 Senegal
Capacidade aproximada: 69.000

2006 – Allianz Arena

Munique, Alemanha
Alemanha 4×2 Costa Rica
Capacidade aproximada: 66.000

2010 – FNB Stadium

Joanesburgo, África do Sul
África do Sul 1×1 México
Capacidade aproximada: 94.700

2014 – Arena Corinthians - segundo estádio brasileiro a sediar a abertura

São Paulo, Brasil
Brasil 3×1 Croácia
Capacidade aproximada: 67.000

2018 – Luzhniki Stadium

Moscou, Rússia
Rússia 5×0 Arábia Saudita
Capacidade aproximada: 81.000

2022 – Al Bayt Stadium

Al Khor, Catar
Catar 0×2 Equador
Capacidade aproximada: 68.895

2026 - Estádio Azteca - terceira vez que o estádio sedia a abertura

Cidade do México, México
México x África do Sul
Capacidade aproximada: 87,523

Curiosidades históricas dos estádios

  • O Estádio Azteca é o único estádio a sediar mais de um jogo de abertura (1970, 1986 e 2026).
  • O Maracanã e o Camp Nou receberam apenas uma abertura cada, apesar do tamanho histórico.
  • Em várias edições recentes, o país-sede disputou o jogo inaugural.

Os estádios das partidas de abertura ajudam a contar a própria evolução da Copa do Mundo: de torneio regionalizado para evento global de proporções gigantescas.

