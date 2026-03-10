A evolução dos estádios acompanhou a transformação da Copa em um evento global.

O jogo de abertura da Copa do Mundo simboliza o início do maior evento esportivo do planeta.

O jogo de abertura da Copa do Mundo é mais do que a primeira partida do torneio. Ele simboliza o início oficial do maior evento esportivo do planeta, concentra cerimônias, apresentações culturais e, em muitos casos, envolve a seleção anfitriã. Ao longo da história, os estádios escolhidos para essa partida revelam muito sobre o momento político, econômico e esportivo de cada país-sede. O Lance! lista os estádios que já sediaram o jogo de abertura da Copa do Mundo.

Nas primeiras décadas, os palcos eram estruturas mais simples, com capacidades modestas e organização ainda em consolidação. Com o passar dos anos, os estádios tornaram-se cada vez mais monumentais, acompanhando a transformação da Copa em um espetáculo global transmitido para bilhões de pessoas.

Alguns desses estádios se tornaram ícones absolutos do futebol mundial, como o Estádio do Maracanã, o Estádio Azteca e o antigo Wembley Stadium. Outros marcaram época por representarem modernização, como o Stade de France e o Luzhniki Stadium.

Além da simbologia arquitetônica, o jogo inaugural muitas vezes produziu resultados históricos, zebras inesperadas ou atuações emblemáticas. Em várias edições, a seleção anfitriã esteve em campo; em outras, o duelo envolveu campeões mundiais ou confrontos de tradição.

A seguir, a lista completa dos estádios que sediaram o jogo de abertura da Copa do Mundo de 1930 a 2022.

Estádios que já sediaram o jogo de abertura da Copa do Mundo

1930 – Estadio Pocitos - estádio sediou o primeiro jogo da história das Copas

Montevidéu, Uruguai

França 4×1 México

Capacidade aproximada: 10.000

Primeiro estádio da história a receber uma partida inaugural de Copa.

1934 – Stadio Nazionale del PNF

Roma, Itália

Itália 2×1 Estados Unidos

Capacidade aproximada: 35.000

1938 – Stade Olympique de Colombes

Paris, França

Alemanha 1×1 Suíça

Capacidade aproximada: 60.000

1950 – Estádio do Maracanã

Rio de Janeiro, Brasil

Brasil 4×0 México

Capacidade aproximada na época: cerca de 200.000

Um dos maiores públicos já registrados na história do futebol.

1954 – Stade Olympique de la Pontaise

Lausanne, Suíça

Suíça 2×1 Itália

Capacidade aproximada: 30.000

1958 – Råsunda Stadium

Solna, Suécia

Suécia 3×0 Áustria

Capacidade aproximada: 40.000

1962 – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Santiago, Chile

Chile 3×1 Itália

Capacidade aproximada: 65.000

1966 – Wembley Stadium

Londres, Inglaterra

Inglaterra 0×0 Uruguai

Capacidade aproximada: 98.000

1970 – Estádio Azteca - primeiro jogo de abertura do estádio

Cidade do México, México

México 0×0 União Soviética

Capacidade aproximada: 107.000

1974 – Volksparkstadion

Hamburgo, Alemanha Ocidental

Alemanha Ocidental 0×0 Austrália

Capacidade aproximada: 70.000

1978 – Estádio Monumental Antonio Vespucio Liberti

Buenos Aires, Argentina

Argentina 1×0 Hungria

Capacidade aproximada: 70.000

1982 – Camp Nou

Barcelona, Espanha

Argentina 0×1 Bélgica

Capacidade aproximada: 120.000

1986 – Estádio Azteca - segundo jogo de abertura do estádio

Cidade do México, México

México 1×1 Bulgária

Capacidade aproximada: 114.600

1990 – San Siro

Milão, Itália

Argentina 0×1 Camarões

Capacidade aproximada: 85.700

1994 – Soldier Field

Chicago, Estados Unidos

Alemanha 1×0 Bolívia

Capacidade aproximada: 60.000

1998 – Stade de France - estádio da abertura e da final

Saint-Denis, França

Brasil 2×1 Escócia

Capacidade aproximada: 80.000

2002 – Seoul World Cup Stadium

Seul, Coreia do Sul

França 0×1 Senegal

Capacidade aproximada: 69.000

2006 – Allianz Arena

Munique, Alemanha

Alemanha 4×2 Costa Rica

Capacidade aproximada: 66.000

2010 – FNB Stadium

Joanesburgo, África do Sul

África do Sul 1×1 México

Capacidade aproximada: 94.700

2014 – Arena Corinthians - segundo estádio brasileiro a sediar a abertura

São Paulo, Brasil

Brasil 3×1 Croácia

Capacidade aproximada: 67.000

2018 – Luzhniki Stadium

Moscou, Rússia

Rússia 5×0 Arábia Saudita

Capacidade aproximada: 81.000

2022 – Al Bayt Stadium

Al Khor, Catar

Catar 0×2 Equador

Capacidade aproximada: 68.895

2026 - Estádio Azteca - terceira vez que o estádio sedia a abertura

Cidade do México, México

México x África do Sul

Capacidade aproximada: 87,523

Curiosidades históricas dos estádios

O Estádio Azteca é o único estádio a sediar mais de um jogo de abertura (1970, 1986 e 2026).

O Maracanã e o Camp Nou receberam apenas uma abertura cada, apesar do tamanho histórico.

Em várias edições recentes, o país-sede disputou o jogo inaugural.

Os estádios das partidas de abertura ajudam a contar a própria evolução da Copa do Mundo: de torneio regionalizado para evento global de proporções gigantescas.