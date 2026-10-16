Filipe Luís tem início no Monaco melhor do que no Flamengo

Anunciado como novo treinador do Monaco em julho, Filipe Luís tem um início no clube francês melhor em comparação com sua chegada no Flamengo. O brasileiro chama a atenção internacionalmente por conta da liderança do Campeonato Francês, mas também por uma estreia positiva na Conference League.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Em nove partidas no comando do Monaco, Filipe Luís soma sete vitórias e apenas dois empates, o que representa um aproveitamento de 85,1%. Nos nove primeiros jogos no Flamengo, o técnico teve números semelhantes com seis triunfos, dois empates, mas também com uma derrota, o que representou um aproveitamento de 74%.

continua após a publicidade

No entanto, Filipe Luís conquistou um título da Copa do Brasil com o Flamengo nesses nove primeiros jogos em 2024. E o comandante chegou a ter uma invencibilidade de 27 partidas entre uma derrota para o Fluminense no dia 18 de outubro de 2024 até o revés para o Central Córdoba no dia 10 de abril de 2025.

O início de Filipe Luís vem chamando a atenção em toda a Europa a ponto do Monaco ser tratado como uma possível ameaça a dinastia do PSG na Ligue 1. O clube ocupa a liderança do Campeonato Francês após seis rodadas e tem como objetivo principal retornar a Champions League depois de ter amargado a 7ª colocação na última temporada.

continua após a publicidade

Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e Olympique Marseille, pela Ligue 1 (Foto: Valery Hache/AFP)

Filipe Luís está acima de Mourinho e outros nomes

Dentre os treinadores contratados para a atual temporada, Filipe Luís tem um aproveitamento superior em relação a nomes consagrados. O brasileiro está acima de José Mourinho (Real Madrid), Enzo Maresca (Manchester City), Xabi Alonso (Chelsea) e Andoni Iraola (Liverpool).

Na atual temporada, José Mourinho e Enzo Maresca possuem 80% de aproveitamento com Real Madrid e Manchester City, respectivamente. Em 10 partidas disputadas, a dupla tem oito vitórias e duas derrotas com suas equipes.

continua após a publicidade

Por outro lado, Xabi Alonso e Andoni Iraola estão bem mais longes dos números de Filipe Luís. Os treinadores de Chelsea e Liverpool possuem apenas 66,6% de aproveitamento e vivem um início conturbado nos clubes ingleses.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.