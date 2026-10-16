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Filipe Luís tem início no Monaco melhor do que no Flamengo

Treinador tem aproveitamento melhor em relação a Mourinho e outros nomes

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 15:43
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Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e CSKA Sofia, pela Conference League
Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e CSKA Sofia, pela Conference League (Foto: Divulgação)

Anunciado como novo treinador do Monaco em julho, Filipe Luís tem um início no clube francês melhor em comparação com sua chegada no Flamengo. O brasileiro chama a atenção internacionalmente por conta da liderança do Campeonato Francês, mas também por uma estreia positiva na Conference League.

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Em nove partidas no comando do Monaco, Filipe Luís soma sete vitórias e apenas dois empates, o que representa um aproveitamento de 85,1%. Nos nove primeiros jogos no Flamengo, o técnico teve números semelhantes com seis triunfos, dois empates, mas também com uma derrota, o que representou um aproveitamento de 74%.

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No entanto, Filipe Luís conquistou um título da Copa do Brasil com o Flamengo nesses nove primeiros jogos em 2024. E o comandante chegou a ter uma invencibilidade de 27 partidas entre uma derrota para o Fluminense no dia 18 de outubro de 2024 até o revés para o Central Córdoba no dia 10 de abril de 2025.

O início de Filipe Luís vem chamando a atenção em toda a Europa a ponto do Monaco ser tratado como uma possível ameaça a dinastia do PSG na Ligue 1. O clube ocupa a liderança do Campeonato Francês após seis rodadas e tem como objetivo principal retornar a Champions League depois de ter amargado a 7ª colocação na última temporada.

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Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e Olympique Marseille, pela Ligue 1
Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e Olympique Marseille, pela Ligue 1 (Foto: Valery Hache/AFP)

Filipe Luís está acima de Mourinho e outros nomes

Dentre os treinadores contratados para a atual temporada, Filipe Luís tem um aproveitamento superior em relação a nomes consagrados. O brasileiro está acima de José Mourinho (Real Madrid), Enzo Maresca (Manchester City), Xabi Alonso (Chelsea) e Andoni Iraola (Liverpool).

Na atual temporada, José Mourinho e Enzo Maresca possuem 80% de aproveitamento com Real Madrid e Manchester City, respectivamente. Em 10 partidas disputadas, a dupla tem oito vitórias e duas derrotas com suas equipes.

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Por outro lado, Xabi Alonso e Andoni Iraola estão bem mais longes dos números de Filipe Luís. Os treinadores de Chelsea e Liverpool possuem apenas 66,6% de aproveitamento e vivem um início conturbado nos clubes ingleses.

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