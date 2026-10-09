Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Filipe Luís ameaça dinastia do PSG, diz jornal espanhol

Treinado pelo brasileiro, Monaco lidera o Campeonato Francês

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 11:38
Favorite o Lance! no Google
Filipe Luís à beira do campo em jogo do Monaco contra o Marseille pela Ligue 1
Filipe Luís à beira do campo em jogo do Monaco contra o Marseille pela Ligue 1 (Foto: Valery Hache / AFP)

Com um grande início de trabalho no Monaco, Filipe Luís é tratado como uma ameaça a dinastia do PSG na Ligue 1, segundo o "Marca". A equipe do principado lidera o Campeonato Francês com 13 pontos conquistados em cinco jogos e com cinco pontos de vantagem sobre os atuais campeões.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O jornal espanhol destaca a rápida ascensão de Filipe Luís no cenário dos treinadores, inclusive a passagem pelo Flamengo. O diário relembra que o comandante do Monaco venceu sete títulos em apenas 100 jogos no Rubro-Negro.

continua após a publicidade

Nesse cenário, Filipe Luís busca se tornar o 4º treinador a derrotar o PSG, que venceu 12 das últimas 14 edições do Campeonato Francês. Desde os investimentos da Qatar Sports Investment, Montpellier (2011/12), Monaco (2016/17) e Lille (2020/2021) foram os únicos times capazes de vencer o rival.

Da última temporada para cá, Filipe Luís vem reforçando o comprometimento defensivo como um ponto chave de sua filosofia. Não é por acaso que Golovin é o jogador que mais realiza pressões em alta intensidade (305) na Ligue 1, segundo o "Marca".

continua após a publicidade

Os espanhóis destacam que o Monaco do Filipe Luís é um dos nove clubes que ainda não sabem o que é perder na temporada. Os franceses estão juntos de Barcelona, Bayern de Munique, Freiburg, Liverpool, Brentford, Everton, Roma e Paris FC.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Filipe Luís orienta jogadores do Monaco na vitória sobre o PSG, na Ligue 1
Filipe Luís orienta jogadores do Monaco na vitória sobre o PSG, na Ligue 1 (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Troféu da Copa do Mundo exibido antes da final entre Espanha e Argentina

Futebol Internacional

Fifa identifica 240 mil conteúdos abusivos durante Copa do Mundo

Há 1 minuto
tela com lance da LaliGa

Futebol Internacional

Como a LALIGA usa dados para transformar a análise de desempenho no futebol

Há 3 minutos
Savinho comemorando o seu primeiro gol com a camisa do Tottenham, na Copa da Liga Inglesa

Futebol Internacional

Tottenham volta a usar nome antigo; entenda

Há 1 hora
Hansi Flick em entrevista coletiva pré-Champions

Futebol Internacional

Flick manda recado à Seleção após lesão de Raphinha: 'Temos que refletir'

Há 1 hora
Maradona em ação contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986

Futebol Internacional

Morte de Maradona: promotoria pede até 12 anos de prisão para equipe médica

Há 1 hora
Everton x Liverpool - Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Lance! Negócios

Dono de gigante inglês considera venda do clube após dois anos da compra

Há 1 hora
Mais LANCE!
Enzo Maresca se lamenta durante jogo da Community Shield, no qual Manchester City foi derrotado pelo Arsenal

Treinador do Manchester City rompe silêncio sobre acusações: 'Títulos não estão manchados'

José Mourinho cumprimenta Vini Jr em jogo de pré-temporada do Real Madrid

Trabalho com Vini Jr. se torna prioridade de Mourinho no Real Madrid

José Mourinho observa o duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga

Mourinho comenta polêmicas de Mbappé em boate: 'Ridículo'

Raphinha celebra o belo gol marcado pelo Barcelona sobre o Feyenoord pela Champions

Raphinha sofre lesão e vira desfalque para o Barcelona

Cristiano Ronaldo de óculos escuros e camisa do Al-Nassr

Cristiano Ronaldo joga hoje? Veja onde assistir ao jogo do Al-Nassr

Fernando Diniz em partida do Corinthians

Demissão de Fernando Diniz chama a atenção de espanhóis: 'Triturador'

Neymar celebra gol de pênalti contra o Flamengo

Europeus se encantam por Neymar após Santos e Flamengo: 'Revolucionou'

Olise em ação em Bayern x PSG, na semifinal da Champions League

Bayern negocia renovação de Olise após interesse do Real Madrid

Bandeiras e fãs nas arquibancadas para acompanhar jogo do Bayern

Bundesliga invade a Oktoberfest Blumenau com Lúcio, Ewerthon e dois jogos

Arthur, do Werder Bremen, em entrevista (Foto: Divulgação)

Recém-chegado, Arthur destaca relação com torcida do Werder Bremen: 'Muito legal'

Bola da Premier League de 2026/27

Clubes ingleses temem interferência política em caso Manchester City

Gianni Infantino, presidente da Fifa, e Patrice Montsepe, da Confederação Africana de Futebol (CAF)

CAF declara 'apoio unânime e incondicional' à reeleição de Infantino na Fifa

Luis Eduardo em ação pelo Grêmio

Olympiacos tenta atravessar acordo do Grêmio com Shakhtar por Luis Eduardo