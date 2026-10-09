Filipe Luís ameaça dinastia do PSG, diz jornal espanhol
Treinado pelo brasileiro, Monaco lidera o Campeonato Francês
Com um grande início de trabalho no Monaco, Filipe Luís é tratado como uma ameaça a dinastia do PSG na Ligue 1, segundo o "Marca". A equipe do principado lidera o Campeonato Francês com 13 pontos conquistados em cinco jogos e com cinco pontos de vantagem sobre os atuais campeões.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
O jornal espanhol destaca a rápida ascensão de Filipe Luís no cenário dos treinadores, inclusive a passagem pelo Flamengo. O diário relembra que o comandante do Monaco venceu sete títulos em apenas 100 jogos no Rubro-Negro.
Nesse cenário, Filipe Luís busca se tornar o 4º treinador a derrotar o PSG, que venceu 12 das últimas 14 edições do Campeonato Francês. Desde os investimentos da Qatar Sports Investment, Montpellier (2011/12), Monaco (2016/17) e Lille (2020/2021) foram os únicos times capazes de vencer o rival.
Da última temporada para cá, Filipe Luís vem reforçando o comprometimento defensivo como um ponto chave de sua filosofia. Não é por acaso que Golovin é o jogador que mais realiza pressões em alta intensidade (305) na Ligue 1, segundo o "Marca".
Os espanhóis destacam que o Monaco do Filipe Luís é um dos nove clubes que ainda não sabem o que é perder na temporada. Os franceses estão juntos de Barcelona, Bayern de Munique, Freiburg, Liverpool, Brentford, Everton, Roma e Paris FC.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Futebol Internacional
Fifa identifica 240 mil conteúdos abusivos durante Copa do MundoHá 1 minuto
Futebol Internacional
Como a LALIGA usa dados para transformar a análise de desempenho no futebolHá 3 minutos
Futebol Internacional
Tottenham volta a usar nome antigo; entendaHá 1 hora
Futebol Internacional
Flick manda recado à Seleção após lesão de Raphinha: 'Temos que refletir'Há 1 hora
Futebol Internacional
Morte de Maradona: promotoria pede até 12 anos de prisão para equipe médicaHá 1 hora
Lance! Negócios
Dono de gigante inglês considera venda do clube após dois anos da compraHá 1 hora
Mais LANCE!