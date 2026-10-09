Filipe Luís ameaça dinastia do PSG, diz jornal espanhol

Com um grande início de trabalho no Monaco, Filipe Luís é tratado como uma ameaça a dinastia do PSG na Ligue 1, segundo o "Marca". A equipe do principado lidera o Campeonato Francês com 13 pontos conquistados em cinco jogos e com cinco pontos de vantagem sobre os atuais campeões.

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O jornal espanhol destaca a rápida ascensão de Filipe Luís no cenário dos treinadores, inclusive a passagem pelo Flamengo. O diário relembra que o comandante do Monaco venceu sete títulos em apenas 100 jogos no Rubro-Negro.

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Nesse cenário, Filipe Luís busca se tornar o 4º treinador a derrotar o PSG, que venceu 12 das últimas 14 edições do Campeonato Francês. Desde os investimentos da Qatar Sports Investment, Montpellier (2011/12), Monaco (2016/17) e Lille (2020/2021) foram os únicos times capazes de vencer o rival.

Da última temporada para cá, Filipe Luís vem reforçando o comprometimento defensivo como um ponto chave de sua filosofia. Não é por acaso que Golovin é o jogador que mais realiza pressões em alta intensidade (305) na Ligue 1, segundo o "Marca".

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Os espanhóis destacam que o Monaco do Filipe Luís é um dos nove clubes que ainda não sabem o que é perder na temporada. Os franceses estão juntos de Barcelona, Bayern de Munique, Freiburg, Liverpool, Brentford, Everton, Roma e Paris FC.

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