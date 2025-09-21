Ferreira enaltece elenco do Miami Dade após jogo equilibrado com AEK Atenas
Capitão do Miami Dade, Ferreira enalteceu o elenco após o empate por 0 a 0 em um jogo muito equilibrado com o AEK Atenas, neste domingo (21). Após uma maratona de amistosos, o lateral demonstrou satisfação com o desempenho da equipe norte-americana contra os gregos.
- Acho que tá todo mundo de parabéns. Todos correram mesmo cansados. Estamos numa batida de quatro jogos seguidos, então não é fácil aguentar os noventa minutos. Manter o 0 a 0 e não levar gol da equipe do AEK é como uma vitória.
Ferreira explicou que uma das ideias do Miami Dade para o duelo foi se postar equilibrado na defesa devido ao cansaço dos atletas. Em um jogo truncado, a equipe dos Estados Unidos não cedeu nenhuma chance clara de gol ao adversário.
- A gente está sempre trabalhando juntos, tentando entender um ao outro. Sabíamos que seria uma partida difícil, onde a gente já entrava cansado por conta dos outros jogos, então ficamos certinhos e esperando o momento certo para atacar.
Nesta segunda-feira, Ferreira entra em campo pelo Miami Dade no último amistoso que será realizado na Grécia.
