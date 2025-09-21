Ferreira enaltece elenco do Miami Dade após jogo equilibrado com AEK Atenas

Capitão do Miami Dade, Ferreira enalteceu o elenco após o empate por 0 a 0 em um jogo muito equilibrado com o AEK Atenas, neste domingo (21). Após uma maratona de amistosos, o lateral demonstrou satisfação com o desempenho da equipe norte-americana contra os gregos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Acho que tá todo mundo de parabéns. Todos correram mesmo cansados. Estamos numa batida de quatro jogos seguidos, então não é fácil aguentar os noventa minutos. Manter o 0 a 0 e não levar gol da equipe do AEK é como uma vitória.

continua após a publicidade

Ferreira explicou que uma das ideias do Miami Dade para o duelo foi se postar equilibrado na defesa devido ao cansaço dos atletas. Em um jogo truncado, a equipe dos Estados Unidos não cedeu nenhuma chance clara de gol ao adversário.

- A gente está sempre trabalhando juntos, tentando entender um ao outro. Sabíamos que seria uma partida difícil, onde a gente já entrava cansado por conta dos outros jogos, então ficamos certinhos e esperando o momento certo para atacar.

continua após a publicidade

Nesta segunda-feira, Ferreira entra em campo pelo Miami Dade no último amistoso que será realizado na Grécia.

Mais conteúdos sobre Miami Dade FC

➡️Khallyl elogia desempenho defensivo do Miami Dade diante do AEK Atenas

➡️Diogo Jr vê evolução do Miami Dade e faz avaliação pessoal positiva contra o Olympiacos

➡️Capitão do Miami Dade, Ferreira elogia postura contra o Olympiacos: 'Constante evolução'

➡️Em dia de garçom, Talero revela mudança de papel no Miami Dade

➡️Gil se emociona após gol marcado pelo Miami Dade contra o Olympiacos: 'Sonho'

➡️Dhingra vê evolução do Miami Dade contra o Panionios e elogia coletividade

➡️Destaque do Miami Dade, Talero celebra fase artilheira contra o Panathinaikos

➡️Destaque na estreia do Miami Dade, Ezra avalia desempenho pessoal: 'Tenho objetivos'

➡️Fã de mitologia, Rhenzo confia em bom desempenho com Miami Dade na Grécia

➡️Conheça o elenco do Miami Dade em Tour da Grécia

➡️Conheça o clube criado em Miami por brasileiro e seu projeto de expansão no futebol

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.