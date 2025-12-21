menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (21/12/2025)

Veja os jogos televisionados deste domingo (21)

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/12/2025
08:00
Corinthians e Vasco decidem a Copa do Brasil
imagem cameraCorinthians e Vasco decidem a Copa do Brasil (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (21), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians e dos campeonatos nacionais ao redor do mundo.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 21 de dezembro de 2025)

Copa do Brasil (final)

Vasco x Corinthians – 18h – Globo, ge tv, Sportv, Prime Video e Premiere

Campeonato Alemão

Mainz 05 x St. Pauli – 11h30 – Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
Heidenheim x Bayern de Munique – 13h30 – RedeTV!, Sportv, CazéTV e OneFootball

Campeonato Inglês

Aston Villa x Manchester United – 13h30 – Disney+

Jogos de hoje: o Manchester United, do brasileiro Matheus Cunha, entra em campo pela Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)
Jogos de hoje: o Manchester United, do brasileiro Matheus Cunha, entra em campo pela Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Campeonato Espanhol

Girona x Atlético de Madrid – 10h – ESPN e Disney+
Villarreal x Barcelona – 12h15 – ESPN e Disney+
Elche x Rayo Vallecano – 14h30 – ESPN 4 e Disney+
Real Betis x Getafe – 17h – Disney+

Campeonato Holandês

Utrecht x PSV – 8h15 – Disney+
Feyenoord x Twente – 10h30 – ESPN 4 e Disney+
Fortuna Sittard x AZ Alkmaar – 12h45 – Disney+

Campeonato Italiano

Cagliari x Pisa – 8h30 – Disney+
Sassuolo x Torino – 11h – Disney+
Fiorentina x Udinese – 14h – Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
Genoa x Atalanta – 16h45 – ESPN e Disney+

Campeonato Belga

Club Brugge x Gent – 9h30 – DAZN

Campeonato Alemão (segunda divisão)

Eintracht Braunschweig x Schalke 04 – 9h30 – Canal GOAT e OneFootball
Nurnberg x Hannover – 9h30 – OneFootball
Preussen Münster x Elversberg – 9h30 – OneFootball

Campeonato Espanhol (segunda divisão)

Málaga x Almería – 10h – Disney+
Real Sociedad B x Ceuta – 12h15 – Disney+
Granada x Albacete – 14h30 – Disney+
Cádiz x Castellón – 17h – Disney+

Campeonato Escocês

Hearts x Rangers – 10h30 – Canal GOAT e OneFootball

Copa da França (32 avos de final)

Auxerre x Monaco – 10h45 – SportyNet (YouTube)
Bourg en Bresse x Olympique de Marseille – 10h45 – SportyNet (YouTube)
Nice x Saint-Étienne – 10h45 – SportyNet (YouTube)
Rennes x Les Sables – 13h30 – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Lyon x Saint Cyr Collonges – 17h – SportyNet (TV fechada e YouTube)

Campeonato Italiano (segunda divisão)

Virtus Entella x Südtirol – 11h – OneFootball
Mantova x Empoli – 13h15 – OneFootball

Campeonato Turco

Galatasaray x Kasimpasa – 14h – Disney+

Campeonato Grego

PAOK x Panathinaikos – 14h30 – SportyNet

Copa Africana de Nações

Marrocos x Comores – 16h – Band, Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay

