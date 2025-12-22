menu hamburguer
Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (22/12/2025)

Veja os jogos televisionados deste segunda (22)

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/12/2025
06:00
Pelo Campeonato Italiano, o Napoli venceu a Juventus por 2 a 1 (Foto: CARLO HERMANN / AFP)
Pelo Campeonato Italiano, o Napoli venceu a Juventus por 2 a 1 (Foto: CARLO HERMANN / AFP)
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (22), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das ligas e copas nacionais ao redor do mundo, além da Copa Africana de Nações.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 22 de dezembro de 2025)

Campeonato Português

Alverca x Porto – 15h45 – ESPN 4 e Disney+
Benfica x Famalicão – 17h45 – ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje: Thiago Silva foi anunciado pelo Porto, mas só estará disponível em janeiro (Foto: Divulgação/Porto)
Jogos de hoje: Thiago Silva foi anunciado pelo Porto, mas só estará disponível em janeiro (Foto: Divulgação/Porto)

Copa Africana de Nações

Mali x Zâmbia – 11h – Band.com.br, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
África do Sul x Angola – 14h – Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
Egito x Zimbábue – 17h – Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay

Liga dos Campeões Asiática

Sharjah x Al Hilal – 13h – ESPN 4 e Disney+
Al Shorta x Al Ahli – 15h15 – Disney+

Campeonato Alemão feminino

Bayer Leverkusen (F) x Bayern de Munique (F) – 14h – DAZN

Campeonato Turco

Genclerbirligi x Trabzonspor – 14h – Disney+

Supercopa da Itália (final)

Napoli x Bologna – 16h – SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Italiano (terceira divisão)

Union Brescia x Inter de Milão sub-23 – 16h30 – FIFA+

Campeonato Inglês

Fulham x Nottingham Forest – 17h – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

Athletic Bilbao x Espanyol – 17h – ESPN 2 e Disney+

