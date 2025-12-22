Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (22/12/2025)
Veja os jogos televisionados deste segunda (22)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (22), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das ligas e copas nacionais ao redor do mundo, além da Copa Africana de Nações.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Zagueiro sofre grave lesão durante treino e deve desfalcar o Barcelona por 4 meses
Futebol Internacional21/12/2025
- Futebol Internacional
Time de Cristiano Ronaldo será impedido de inscrever novos jogadores
Futebol Internacional21/12/2025
- Futebol Internacional
Post enigmático de Vini Jr reacende rumores de saída do Real Madrid
Futebol Internacional21/12/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 22 de dezembro de 2025)
Campeonato Português
Alverca x Porto – 15h45 – ESPN 4 e Disney+
Benfica x Famalicão – 17h45 – ESPN 4 e Disney+
Copa Africana de Nações
Mali x Zâmbia – 11h – Band.com.br, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
África do Sul x Angola – 14h – Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
Egito x Zimbábue – 17h – Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
Liga dos Campeões Asiática
Sharjah x Al Hilal – 13h – ESPN 4 e Disney+
Al Shorta x Al Ahli – 15h15 – Disney+
Campeonato Alemão feminino
Bayer Leverkusen (F) x Bayern de Munique (F) – 14h – DAZN
Campeonato Turco
Genclerbirligi x Trabzonspor – 14h – Disney+
Supercopa da Itália (final)
Napoli x Bologna – 16h – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Italiano (terceira divisão)
Union Brescia x Inter de Milão sub-23 – 16h30 – FIFA+
Campeonato Inglês
Fulham x Nottingham Forest – 17h – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
Athletic Bilbao x Espanyol – 17h – ESPN 2 e Disney+
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias