Às vésperas da Copa do Mundo de 2026, as principais seleções do planeta entram em campo na Data Fifa de março, na fase decisiva de preparação para o torneio, considerado o mais importante do futebol mundial. Enquanto algumas equipes já direcionam seus ajustes finais para a competição, outras ainda disputam as últimas vagas disponíveis. A seguir, o Lance! apresenta um guia completo com o calendário de jogos do futebol de seleções para acompanhamento ao longo do período que tem início nesta quinta-feira (26) e se estende até a próxima terça-feira (31).

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Das 42 equipes já classificadas para a Copa na América do Norte, apenas o Catar não disputará partidas nesta Data Fifa. Ainda restam seis vagas em aberto para o próximo Mundial, que serão definidas por meio de dois torneios de repescagem: o europeu, responsável pela distribuição de quatro vagas, e o intercontinental, que garantirá outras duas classificações. Veja todos os jogos com datas e horários de Brasília:

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📅 26/03 — quinta-feira

14h00 — 🔴⚪ Turquia x Romênia 🔵🟡🔴 (repescagem europeia)

16h45 — 🔴⚪ Dinamarca x Macedônia do Norte 🔴🟡 (repescagem europeia)

16h45 — 🔵⚪🔴 Eslováquia x Kosovo 🔵🟡 (repescagem europeia)

16h45 — 🔵 Itália x Irlanda do Norte 🔵⚪ (repescagem europeia)

16h45 — 🔴 País de Gales x Bósnia 🔵🟡 (repescagem europeia)

16h45 — ⚪🔴 Polônia x Albânia 🔴⚫ (repescagem europeia)

16h45 — 🔴⚪🔵 República Tcheca x Irlanda 🟢⚪🟠 (repescagem europeia)

16h45 — 🔵🟡 Ucrânia x Suécia 🔵🟡 (repescagem europeia)

17h00 — 🟡🟢 Brasil x França 🔵⚪🔴 (amistoso)

19h00 — 🟢 Bolívia x Suriname 🟢⚪ (repescagem mundial)

20h30 — 🟡🔵🔴 Colômbia x Croácia 🔴⚪ (amistoso)

23h59 — 🔵🔴 Nova Caledônia x Jamaica 🟡🟢 (repescagem mundial)

➡️ Copa do Mundo: saiba os destaques europeus que ainda buscam vaga

📅 27/03 — sexta-feira

00h00 — 🔴 Chile x Cabo Verde 🔵 (amistoso)

03h00 — 🔴 China x Curaçao 🔵🟡 (amistoso)

03h15 — ⚪🔵 Nova Zelândia x Finlândia 🔵⚪ (amistoso)

06h10 — 🟡🟢 Austrália x Camarões 🟢🔴 (amistoso)

10h00 — 🟢⚪ Nigéria x Irã 🟢⚪🔴 (amistoso)

11h00 — 🔵⚪ Uzbequistão x Gabão 🟡🔵 (amistoso)

14h00 — 🟡🟢 África do Sul x Panamá 🔴🔵 (amistoso)

14h00 — 🔴🔵 Costa Rica x Jordânia 🔴⚪ (amistoso)

14h00 — 🔴⚪ Áustria x Gana 🔴🟡 (amistoso)

16h00 — 🔵⚪ Grécia x Paraguai 🔴⚪ (amistoso)

16h30 — 🟢⚪ Argélia x Guatemala 🔵⚪ (amistoso)

16h45 — 🔴⚪ Suíça x Alemanha ⚫🔴🟡 (amistoso)

16h45 — 🟠 Holanda x Noruega 🔴🔵 (amistoso)

16h45 — ⚪🔴 Inglaterra x Uruguai 🔵⚪ (amistoso)

17h00 — 🔴🟡 Espanha x Sérvia 🔴🔵⚪ (amistoso)

17h15 — 🔴🟢 Marrocos x Equador 🟡🔵🔴 (amistoso)

20h15 — 🔵⚪ Argentina x Mauritânia 🟢 (amistoso)

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📅 28/03 — sábado

11h00 — 🔴🔵 Coreia do Sul x Costa do Marfim 🟠⚪ (amistoso)

13h00 — 🟢🟡 Senegal x Peru 🔴⚪ (amistoso)

14h00 — 🔵⚪ Escócia x Japão 🔵 (amistoso)

15h00 — 🔴⚪ Canadá x Islândia 🔵⚪ (amistoso)

16h30 — 🔵⚪🔴 Estados Unidos x Bélgica 🔴⚫🟡 (amistoso)

21h00 — 🔵🔴 Haiti x Tunísia 🔴⚪ (amistoso)

22h00 — 🟢⚪🔴 México x Portugal 🔴🟢 (amistoso)

📅 29/03 — domingo

17h00 — 🟡🔵🔴 Colômbia x França 🔵⚪🔴 (amistoso)

📅 30/03 — segunda-feira

00h00 — 🔵 Cabo Verde x Finlândia 🔵⚪ (amistoso)

03h15 — ⚪🔵 Nova Zelândia x Chile 🔴 (amistoso)

11h00 — 🔵⚪ Uzbequistão x Venezuela 🟡🔵🔴 (amistoso)

15h45 — ⚫🔴🟡 Alemanha x Gana 🔴🟡 (amistoso)

📅 31/03 — terça-feira

🏆 Repescagem europeia — finais (vale vaga na Copa):

15h45 — 🔴 País de Gales ou 🔵🟡 Bósnia x 🔵 Itália ou 🔵⚪ Irlanda do Norte 🔵 / 🔵⚪

15h45 — 🔵🟡 Ucrânia ou 🔵🟡 Suécia x ⚪🔴 Polônia ou 🔴⚫ Albânia ⚪🔴 / 🔴⚫

15h45 — 🔵⚪🔴 Eslováquia ou 🔵🟡 Kosovo x 🔴⚪ Turquia ou 🔵🟡🔴 Romênia 🔴⚪ / 🔵🟡🔴

15h45 — 🔴⚪🔵 República Tcheca ou 🟢⚪🟠 Irlanda x 🔴⚪ Dinamarca ou 🔴🟡 Macedônia do Norte 🔴⚪ / 🔴🟡

Seleção italiana celebra gol pela Eurocopa de 2024 (Foto: Ina Fassbender/AFP)

🌍 Repescagem mundial (vale vaga na Copa):

18h00 — 🔵🔴 RD Congo x 🔵🔴 Nova Caledônia ou 🟡🟢 Jamaica 🟡🟢

23h59 — 🔴⚪⚫ Iraque x 🟢🔴 Bolívia ou 🟢⚪ Suriname 🟢⚪

🤝 Amistosos internacionais:

06h10 — 🟡🟢 Austrália x Curaçao 🔵🟡

09h00 — 🔴🔵 Costa Rica x Irã 🟢⚪🔴

13h00 — 🔴🔵⚪ Sérvia x Arábia Saudita 🟢⚪

13h00 — 🔴🔵 Noruega x Suíça 🔴⚪

13h30 — 🔵🔴 Haiti x Islândia 🔵⚪

14h00 — 🟢⚪ Nigéria x Jordânia 🔴⚪

15h30 — 🟡🟢 África do Sul x Panamá 🔴🔵

15h45 — 🔴⚪ Áustria x Coreia do Sul 🔴🔵

15h45 — 🟠 Holanda x Equador 🟡🔵🔴

15h45 — ⚪🔴 Inglaterra x Japão 🔵

16h00 — 🔴🟢 Marrocos x Paraguai 🔴⚪

16h00 — 🔴🟡 Espanha x Egito 🔴⚪⚫

16h00 — 🟢🟡 Senegal x Gâmbia 🟢🔴

16h30 — 🟢⚪ Argélia x Uruguai 🔵⚪

16h30 — 🔵⚪ Escócia x Costa do Marfim 🟠⚪

20h00 — 🔵⚪🔴 Estados Unidos x Portugal 🔴🟢

20h15 — 🔵⚪ Argentina x Zâmbia 🟢🔴

20h30 — 🔴⚪ Canadá x Tunísia 🔴⚪

21h00 — 🔴⚪ Croácia x Brasil 🟡🟢

22h00 — 🟢⚪🔴 México x Bélgica 🔴⚫🟡

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