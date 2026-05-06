Olise vira assunto após eliminação do Bayern para o PSG: 'Nunca vi'

O Bayern de Munique foi eliminado para o PSG, na tarde desta quarta-feira (6), na semifinal da UEFA Champions League. Após a partida, o nome de Michael Olise ficou em alta entre os torcedores nas redes sociais.

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No início da partida, Dembélé abriu o placar, enquanto Kane descontou nos acréscimos do segundo tempo. Com vitória francesa no agregado por 6 a 5, a equipe de Luis Enrique enfrenta o Arsenal na decisão da Liga dos Campeões, no dia 30 de maio.

➡️Veja gols de Bayern de Munique x PSG: Dembélé abre o placar, e Kane empata

Nas redes sociais, torcedores criticaram muito o desempenho de Olise em Bayern x PSG. O francês teve atuação discreta no duelo. Veja os comentários abaixo:

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Jogadores do PSG comemoram gol de Dembélé sobre o Bayern, na semifinal da Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

Veja os comentários sobre francês

Tradução sobre o jogador em Bayern x PSG: Frustrações vão ferir ele. Nunca vi um jogador jogar tão mal. Omo! Mendes é uma Máquina.

Como foi o jogo entre Bayern e PSG

No primeiro tempo, o PSG abriu o placar cedo contra o Bayern em um confronto muito aberto e emocionante. Aos dois minutos, Kvaratschelia tabelou com Fabian Ruiz, avançou livre de marcação pela esquerda e cruzou rasteiro para Dembélé chegar finalizando e estufar as redes. Os bávaros responderam com duas jogadas de Luis Díaz e Olise, mas ambas terminaram com chutes por cima da meta de Safonov. E os franceses quase ampliaram em uma jogada de bola parada com João Neves sendo acionado na área e cabeceando no cantinho para uma defesa espetacular de Manuel Neuer. Nos minutos finais, Musiala recebeu uma bola na entrada da área e bateu de perna canhota, mas Safonov salvou a equipe de Luis Enrique.

No segundo tempo contra o Bayern, o PSG aproveitou os contra-ataques e assustou o Bayern em diversas ocasiões. No início, Doué foi acionado pela direita, limpou a marcação de Stanisic e bateu firme para defesa de Neuer. No ataque seguinte, Kvaratschelia fez boa jogada pela esquerda e finalizou de canhota para uma intervenção com os pés do goleiro alemão. Em outra ocasião parecida com a primeira chance, Doué teve outra oportunidade de marcar com um chute cruzado pelo lado direito da área, mas o outra defesa brilhante. Sem conseguir reagir, os franceses quase ampliaram na reta final com Barcola arrancando pelo lado esquerdo de ataque, cortando a marcação para o meio e batendo da entrada da área para outra intervenção chave do goleiro alemão. Nos acréscimos, Kane recebeu uma bola na área e chutou de canhota para empatar a partida, mas o clube não teve tempo para reverter o placar e levar para a prorrogação.

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