Duelo bilionário: veja qual elenco mais valioso entre Brasil e França
Seleções se enfrentam em amistoso nesta quinta-feira (26) e têm lista de craques com alto valor de mercado
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Brasil e França se enfrentam na tarde desta quinta-feira (26) no primeiro dos dois amistosos da Data Fifa, a última antes da disputa da Copa do Mundo de 2026. O confronto coloca frente a frente a pentacampeã mundial diante de uma rival que já levantou a taça duas vezes. Mas o peso do jogo não está apenas na tradição das camisas e da rivalidade entre os países no futebol, mas também nas cifras envolvidas nos elencos.
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As equipes despontam entre as mais caras entre todas do planeta. Com elencos recheados de craques, Brasil e França se colocam como dois dos países que mais geram dinheiro com seus atletas ao redor do mundo. A partida tem valor bilionário e tem disputas acirradas para a lista de atletas mais caros.
Tanto Carlo Ancelotti quanto Didier Deschamps têm desfalques para suas equipes, fato que altera em certa medida o valor de mercado total de cada seleção e que não representa o cenário que será visto na convocação final dos times para a Copa. Somados, os elencos valem 2,2 bilhões de euros, ou R$ 13,35 bilhões na cotação mais atualizada.
Entretanto, nesta disputa, a Seleção Brasileira está em desvantagem. A equipe comandada por Carlo Ancelotti tem valor de mercado estimado em 858,5 milhões de euros, ou R$ 5,19 bilhões. Do outro lado, Deschamps tem em suas mãos um plantel cotado em 1,35 bilhões de euros, o que representa R$ 8,16 bilhões.
Nos dois casos os convocados para o ataque representam o setor mais caro das seleções. Os nomes ofensivos do Brasil, que contam com Vini Jr, Estêvão e Raphinha, por exemplo, representam 559 milhões de euros (R$ 3,38 bilhões). Já entre os franceses, o valor do ataque é de 737 milhões de euros (R$ 4,45 bilhões), que tem nomes como Mbappé, Olise e Dembelé.
Atletas mais caros de Brasil e França
Na comparação individual, vantagem para o lado francês mais uma vez. A disputa é justamente entre os companheiros de Real Madrid e astros do futebol, Vini Jr. e Mabappé. O 10 e o 9 do time espanhol tem uma diferença relativamente grande em seus valores de mercado. Mbappé é apontado em 200 milhões de euros, ou R$ 1,2 bilhões na cotação atual. Já Vini é cotado em R$ 907 milhões.
No top cinco envolvendo as duas equipes, a França domina com quatro nomes, enquanto o Brasil tem apenas Vinicius Jr. na lista. Além de Mbappé, aparecem Olise, Dembélé, Doué e Ekitiké (os dois últimos empatados), todos acima dos 90 milhões de euros. O segundo jogador mais valioso da Seleção Brasileira na atualidade é Raphinha, que tem valor de mercado de 80 milhões de euros (R$ 483 milhões).
Veja os cinco jogadores mais caros entre Brasil e França
- Kylian Mbappé – 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão)
- Vinicius Junior – 150 milhões de euros (R$ 907,05 milhões)
- Michael Olise – 140 milhões de euros (R$ 846,58 milhões)
- Ousmane Dembélé – 100 milhões de euros (R$ 604,70 milhões)
- Désiré Doué e Hugo Ekitiké – 90 milhões de euros (R$ 544,23 milhões)
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Veja os valores de mercado de Brasil e França
Elenco do Brasil
GOLEIROS
- Ederson – 13 milhões de euros (R$ 78,61 milhões)
- Hugo Souza – 11 milhões de euros (R$ 66,51 milhões)
- Bento – 9 milhões de euros (R$ 54,42 milhões)
DEFENSORES
- Bremer – 35 milhões de euros (R$ 211,64 milhões)
- Marquinhos – 30 milhões de euros (R$ 181,41 milhões)
- Roger Ibañez – 17 milhões de euros (R$ 102,79 milhões)
- Léo Pereira – 10 milhões de euros (R$ 60,47 milhões)
- Danilo – 2,5 milhões de euros (R$ 15,11 milhões)
- Kaiki – 12 milhões de euros (R$ 72,56 milhões)
- Douglas Santos – 8 milhões de euros (R$ 48,37 milhões)
- Wesley – 40 milhões de euros (R$ 241,88 milhões)
MEIO-CAMPO
- Fabinho – 13 milhões de euros (R$ 78,61 milhões)
- Casemiro – 8 milhões de euros (R$ 48,37 milhões)
- Andrey Santos – 45 milhões de euros (R$ 272,11 milhões)
- Danilo – 24 milhões de euros (R$ 145,12 milhões)
- Gabriel Sara – 22 milhões de euros (R$ 133,03 milhões)
ATACANTES
- Vinicius Junior – 150 milhões de euros (R$ 907,05 milhões)
- Raphinha – 80 milhões de euros (R$ 483,76 milhões)
- Gabriel Martinelli – 45 milhões de euros (R$ 272,11 milhões)
- Luiz Henrique – 24 milhões de euros (R$ 145,12 milhões)
- João Pedro – 75 milhões de euros (R$ 453,52 milhões)
- Matheus Cunha – 70 milhões de euros (R$ 423,29 milhões)
- Igor Thiago – 50 milhões de euros (R$ 302,35 milhões)
- Rayan – 40 milhões de euros (R$ 241,88 milhões)
- Endrick – 25 milhões de euros (R$ 151,17 milhões)
Elenco da França
GOLEIROS
- Lucas Chevalier – 35 milhões de euros (R$ 211,64 milhões)
- Mike Maignan – 25 milhões de euros (R$ 151,17 milhões)
- Brice Samba – 10 milhões de euros (R$ 60,47 milhões)
DEFENSORES
- Dayot Upamecano – 70 milhões de euros (R$ 423,29 milhões)
- Ibrahima Konaté – 50 milhões de euros (R$ 302,35 milhões)
- Maxence Lacroix – 40 milhões de euros (R$ 241,88 milhões)
- Pierre Kalulu – 32 milhões de euros (R$ 193,50 milhões)
- Theo Hernández – 28 milhões de euros (R$ 169,31 milhões)
- Lucas Hernández – 20 milhões de euros (R$ 120,94 milhões)
- Lucas Digne – 8 milhões de euros (R$ 48,37 milhões)
- Malo Gusto – 35 milhões de euros (R$ 211,64 milhões)
MEIO-CAMPO
- AAurélien Tchouaméni – 75 milhões de euros (R$ 453,52 milhões)
- N'Golo Kanté – 4,5 milhões de euros (R$ 27,21 milhões)
- Eduardo Camavinga – 50 milhões de euros (R$ 302,35 milhões)
- Warren Zaïre-Emery – 50 milhões de euros (R$ 302,35 milhões)
- Adrien Rabiot – 20 milhões de euros (R$ 120,94 milhões)
- Rayan Cherki – 65 milhões de euros (R$ 393,05 milhões)
ATACANTES
- Michael Olise – 140 milhões de euros (R$ 846,58 milhões)
- Désiré Doué – 90 milhões de euros (R$ 544,23 milhões)
- Maghnes Akliouche – 45 milhões de euros (R$ 272,11 milhões)
- Kylian Mbappé – 200 milhões de euros (R$ 1,20 bilhão)
- Ousmane Dembélé – 100 milhões de euros (R$ 604,70 milhões)
- Hugo Ekitiké – 90 milhões de euros (R$ 544,23 milhões)
- Marcus Thuram – 50 milhões de euros (R$ 302,35 milhões)
- Randal Kolo Muani – 22 milhões de euros (R$ 133,03 milhões)
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