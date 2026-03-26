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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Que horas o Brasil joga?

Seleção enfrenta a França nos Estados Unidos a partir das 17h (de Brasília)

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/03/2026
04:00
Carlo Ancelotti está em sete jogos no Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraCarlo Ancelotti está em sete jogos no Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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Nesta quinta-feira (26), a partir das 17h (horário de Brasília), Brasil e França fazem um dos amistosos mais aguardados da Data FIFA. A Seleção de Carlo Ancelotti enfrenta os vice-campeões mundiais de Didier Deschamps. O jogo terá transmissão da TV Globo, do SporTV e da GETV.

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Este será o duelo mais complica para a Seleção desde que Ancelotti assumiu o comando técnico, em maio do ano passado. Além da força da França, atual terceira colocada no ranking mundial, o Brasil terá uma série de desfalques. A dupla de zaga, por exemplo, jogará junto pela primeira vez, já que os titulares Marquinhos e Gabriel Magalhães estão fora.

O amistoso desta quinta-feira servirá para Ancelotti observar jogadores que ainda tentam buscar uma vaga na Copa do Mundo. Além da zaga, o técnico tem dúvidas no meio-campo e no ataque para o Mundial.

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Casemiro, João Pedro e Matheus Cunha durante treino da Seleção em Orlando
Casemiro, João Pedro e Matheus Cunha durante treino da Seleção em Orlando (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️ Vini Jr: 'Espero que consiga fazer na Seleção tudo o que faço no Real Madrid'

Tudo sobre Brasil x França (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
BRASIL X FRANÇA
AMISTOSO INTERNACIONAL

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de março de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Gillette Stadium, em Boston (EUA)
📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV e GETV
🟨 Árbitro: Não informado.
🚩 Assistentes: Não informado.
🖥️ VAR: Não informado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
Ederson; Wesley, Ibañez (Bremer), Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Martinelli (João Pedro), Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha.

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FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)
Maignan; Malo Gusto, Konaté, Upamecano e Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot e Cherki; Olise, Mbappé e Dembelé.

➡️ Aposte no jogão Brasil x França!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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