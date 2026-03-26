Que horas o Brasil joga?

Nesta quinta-feira (26), a partir das 17h (horário de Brasília), Brasil e França fazem um dos amistosos mais aguardados da Data FIFA. A Seleção de Carlo Ancelotti enfrenta os vice-campeões mundiais de Didier Deschamps. O jogo terá transmissão da TV Globo, do SporTV e da GETV.

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Este será o duelo mais complica para a Seleção desde que Ancelotti assumiu o comando técnico, em maio do ano passado. Além da força da França, atual terceira colocada no ranking mundial, o Brasil terá uma série de desfalques. A dupla de zaga, por exemplo, jogará junto pela primeira vez, já que os titulares Marquinhos e Gabriel Magalhães estão fora.

O amistoso desta quinta-feira servirá para Ancelotti observar jogadores que ainda tentam buscar uma vaga na Copa do Mundo. Além da zaga, o técnico tem dúvidas no meio-campo e no ataque para o Mundial.

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Casemiro, João Pedro e Matheus Cunha durante treino da Seleção em Orlando (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️ Vini Jr: 'Espero que consiga fazer na Seleção tudo o que faço no Real Madrid'

Tudo sobre Brasil x França (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X FRANÇA

AMISTOSO INTERNACIONAL

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de março de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Gillette Stadium, em Boston (EUA)

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV e GETV

🟨 Árbitro: Não informado.

🚩 Assistentes: Não informado.

🖥️ VAR: Não informado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)

Ederson; Wesley, Ibañez (Bremer), Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Martinelli (João Pedro), Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha.

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FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)

Maignan; Malo Gusto, Konaté, Upamecano e Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot e Cherki; Olise, Mbappé e Dembelé.

➡️ Aposte no jogão Brasil x França!

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